Sevilla 1 - 0 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de mayo de 2026.

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El Sevilla ha ganado este lunes por 1-0 a la Real Sociedad en un partido disputado en el Estadio R. Sanchez Pizjuan. El único gol del encuentro llegó en el minuto 50, cuando Alexis Sánchez, tras ingresar al campo en la segunda mitad, aprovechó una asistencia de Neal Maupay para batir al portero visitante Alex Remiro. A pesar de que la Real Sociedad tuvo mayor posesión de balón, con un 58%, y realizó más pases totales, el equipo local fue más efectivo en ataque, registrando 17 remates en total, de los cuales 7 fueron fuera. Alexis Sánchez fue el jugador más participativo en el ataque del Sevilla, destacando por su capacidad para generar peligro desde su entrada al campo.

Con esta victoria, el Sevilla suma tres puntos cruciales que le permiten salir de los puestos de descenso, colocándose en la posición 17 con 40 puntos, a falta de cuatro jornadas para el final de la temporada. Por su parte, la Real Sociedad, que no logró concretar sus oportunidades, se mantiene en la novena posición con 43 puntos, aún con opciones de luchar por un puesto en competiciones europeas. El partido transcurrió sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran decisiones del árbitro, aunque sí hubo varias amonestaciones, incluyendo una tarjeta amarilla al técnico del Sevilla, Luis García. Con 12 puntos restantes por disputar, el Barcelona se asegura matemáticamente el título de LaLiga, mientras que el Real Oviedo, con 28 puntos, queda matemáticamente descendido.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 1 - REAL SOCIEDAD 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas (Juanlu Sanchez, min.75), Lucien Agoume, Nemanja Gudelj (Batista Mendy, min.82), Chidera Ejuke (Oso, min.90+2); Isaac Romero (Alexis Sanchez, min.46), Neal Maupay (Gerard Fernandez, min.90+1).



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Luka Sucic, min.83), Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.71), Jon Gorrotxategi (Orri Oskarsson, min.46), Ander Barrenetxea (Wesley, min.83), Carlos Soler, Pablo Marin (Takefusa Kubo, min.58), Mikel Oyarzabal.



--GOLES.

1-0, min.50: Alexis Sanchez (Neal Maupay) .

Amarilla al banquillo, a Luis Garcia del Sevilla en el minuto 28 .





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Javier Iglesias y Raul Gonzalez. Amonestó a Alexis Sanchez (min.76), Jose Angel Carmona (min.89), por parte del SEVILLA. Amonestó a Jon Aramburu (min.28), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (40,792 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Real Sociedad Goles 1 0 Remates Fuera 7 1 Remates 17 6 Pases Totales 346 481 Corners 3 2 Faltas 18 11 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 5 5 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 91 112 Ataques Peligrosos 39 27 Centros 16 10 Saques de Banda 11 21 Saques de Portería 3 9 Tratamientos 4 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 19 Paradas 0 4 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Europa League Betis 53 34 6 Conference League Celta 47 34 9 Permanencia Real Sociedad 43 34 17 Permanencia Sevilla 37 34 18 Descenso Alavés 36 34 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 34



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 09/03/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Sevilla 03/11/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Real Sociedad 02/03/2024 LaLiga Sevilla 3-2 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 09/05/2026 16:15 LaLiga Sevilla Espanyol 13/05/2026 19:00 LaLiga Villarreal Sevilla 17/05/2026 19:00 LaLiga Sevilla Real Madrid









-Próximos partidos del Real Sociedad.

