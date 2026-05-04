Sevilla 1 - 0 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 4 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Sevilla ha ganado este lunes por 1-0 a la Real Sociedad en un partido disputado en el Estadio R. Sanchez Pizjuan. El único gol del encuentro llegó en el minuto 50, cuando Alexis Sánchez, tras ingresar al campo en la segunda mitad, aprovechó una asistencia de Neal Maupay para batir al portero visitante Alex Remiro. A pesar de que la Real Sociedad tuvo mayor posesión de balón, con un 58%, y realizó más pases totales, el equipo local fue más efectivo en ataque, registrando 17 remates en total, de los cuales 7 fueron fuera. Alexis Sánchez fue el jugador más participativo en el ataque del Sevilla, destacando por su capacidad para generar peligro desde su entrada al campo.
Con esta victoria, el Sevilla suma tres puntos cruciales que le permiten salir de los puestos de descenso, colocándose en la posición 17 con 40 puntos, a falta de cuatro jornadas para el final de la temporada. Por su parte, la Real Sociedad, que no logró concretar sus oportunidades, se mantiene en la novena posición con 43 puntos, aún con opciones de luchar por un puesto en competiciones europeas. El partido transcurrió sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran decisiones del árbitro, aunque sí hubo varias amonestaciones, incluyendo una tarjeta amarilla al técnico del Sevilla, Luis García. Con 12 puntos restantes por disputar, el Barcelona se asegura matemáticamente el título de LaLiga, mientras que el Real Oviedo, con 28 puntos, queda matemáticamente descendido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 1 - REAL SOCIEDAD 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas (Juanlu Sanchez, min.75), Lucien Agoume, Nemanja Gudelj (Batista Mendy, min.82), Chidera Ejuke (Oso, min.90+2); Isaac Romero (Alexis Sanchez, min.46), Neal Maupay (Gerard Fernandez, min.90+1).
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Luka Sucic, min.83), Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.71), Jon Gorrotxategi (Orri Oskarsson, min.46), Ander Barrenetxea (Wesley, min.83), Carlos Soler, Pablo Marin (Takefusa Kubo, min.58), Mikel Oyarzabal.
--GOLES.
1-0, min.50: Alexis Sanchez (Neal Maupay) .
Amarilla al banquillo, a Luis Garcia del Sevilla en el minuto 28 .
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Javier Iglesias y Raul Gonzalez. Amonestó a Alexis Sanchez (min.76), Jose Angel Carmona (min.89), por parte del SEVILLA. Amonestó a Jon Aramburu (min.28), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (40,792 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Real Sociedad
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 1
|Remates
| 17
| 6
|Pases Totales
| 346
| 481
|Corners
| 3
| 2
|Faltas
| 18
| 11
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 5
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 91
| 112
|Ataques Peligrosos
| 39
| 27
|Centros
| 16
| 10
|Saques de Banda
| 11
| 21
|Saques de Portería
| 3
| 9
|Tratamientos
| 4
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 19
|Paradas
| 0
| 4
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Europa League
| Betis
| 53
| 34
|6
| Conference League
| Celta
| 47
| 34
|9
| Permanencia
| Real Sociedad
| 43
| 34
|17
| Permanencia
| Sevilla
| 37
| 34
|18
| Descenso
| Alavés
| 36
| 34
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|09/03/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Sevilla
|03/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Sociedad
|02/03/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 3-2
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético
|05/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/05/2026 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Espanyol
|13/05/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Sevilla
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Real Madrid
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/05/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Betis
|14/05/2026 20:00
| LaLiga
| Girona
| Real Sociedad
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Valencia