Slavia Prague 0 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Slavia Prague 0 - 0 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 25 noviembre 2025 22:57

Madrid, 25 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en la Fortuna Arena, el Slavia Prague y el Athletic no lograron abrir el marcador, finalizando el partido con un empate sin goles. A pesar de la igualdad en el resultado, el Slavia Prague mostró una ligera superioridad en la posesión del balón con un 52% frente al 48% del Athletic, aunque este último tuvo un mayor número de remates, 12 en total, frente a los 5 del equipo local. Los intentos de ambos equipos por inclinar la balanza a su favor no fructificaron, y las defensas se impusieron a las ofensivas a lo largo del partido. El árbitro Donatas Rumsas tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a Lukas Provod y Tomas Chory del Slavia Prague, y a Gorka Guruzeta, Inigo Ruiz de Galarreta y Aitor Paredes del Athletic, evidenciando un encuentro disputado con momentos de intensidad. A pesar de las oportunidades y la lucha en el medio campo, ninguno de los equipos logró capitalizar sus ocasiones, y el marcador permaneció inalterado hasta el final del encuentro, dejando a ambos equipos con un punto cada uno en su lucha por mejorar su posición en la clasificación.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SLAVIA PRAGUE 0 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; David Moses, David Zima, Stepan Chaloupek; David Doudera (Tomas Holes, min.56), Michal Sadilek, Christos Zafeiris (Mojmir Chytil, min.80), Youssoupha Mbodji (Jan Boril, min.56); Lukas Provod, Tomas Chory, Youssoupha Sanyang (Vasil Kusej, min.56).

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Inigo Lekue, min.80), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Jauregizar, min.64), Alejandro Rego, Alex Berenguer (Nico Williams, min.58), Oihan Sancet (Selton Sanchez, min.58), Robert Navarro, Gorka Guruzeta (Unai Gomez, min.80).

--GOLES.
Amarilla al banquillo, a Jindrich Trpisovsky del Slavia Prague en el minuto 42 .
Amarilla al banquillo, a Ernesto Valverde del Athletic Bilbao en el minuto 61 .


--ÁRBITRO.
Donatas Rumsas, asistido en las bandas por Aleksandr Radius y Dovydas Suziedelis, en el VAR: Clay Ruperti y Erwin Blank. Amonestó a Lukas Provod (min.15), Tomas Chory (min.40), por parte del SLAVIA PRAGUE. Amonestó a Gorka Guruzeta (min.19), Inigo Ruiz de Galarreta (min.45+4), Aitor Paredes (min.86), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Fortuna Arena

-Estadísticas del partido.



Estadística Slavia Prague Athletic de Bilbao
Goles 0 0
Remates Fuera 2 5
Remates 5 12
Pases Totales 180 143
Corners 2 5
Faltas 21 21
Posesión 52% 48%
Tiros Bloqueados 1 2
Fueras de Juego 5 0
Tarjetas Amarillas 3 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 38 61
Ataques Peligrosos 15 17
Centros 12 17
Saques de Banda 24 21
Saques de Portería 6 6
Tratamientos 5 3
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 21 26
Paradas 5 2
Contra Golpes 6 3



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 12 4
2 Arsenal 12 4
3 Inter 12 4
4 Chelsea 10 5
5 Manchester City 10 5
6 Paris Saint-Germain 9 4
7 Newcastle United 9 4
8 Real Madrid 9 4
9 Liverpool 9 4
10 Galatasaray 9 5
11 Tottenham Hotspur 8 4
12 Bayer Leverkusen 8 5
13 Sporting CP 7 4
14 Borussia Dortmund 7 4
15 Barcelona 7 5
16 Qarabag FK 7 5
17 Atalanta 7 4
18 SSC Napoli 7 5
19 Atlético 6 4
20 Juventus 6 5
21 Union St.Gilloise 6 5
22 PSV Eindhoven 5 4
23 Monaco 5 4
24 Pafos FC 5 4
25 Brujas 4 4
26 Eintracht Frankfurt 4 4
27 Athletic Bilbao 4 5
28 Marseille 3 4
29 Benfica 3 5
30 Slavia Prague 3 5
31 Bodoe/Glimt 2 5
32 Olympiacos 2 4
33 Villarreal 1 4
34 FC Koebenhavn 1 4
35 Kairat Almaty 1 4
36 Ajax 0 5



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao




-Últimos Resultados del Slavia Prague.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao
04/11/2025 Champions Slavia Prague 0-3 Arsenal
22/10/2025 Champions Atalanta 0-0 Slavia Prague
30/09/2025 Champions Inter 3-0 Slavia Prague
17/09/2025 Champions Slavia Prague 2-2 Bodoe/Glimt




-Últimos Resultados del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao
09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo
05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao
01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Slavia Prague.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
09/12/2025 21:00 Champions Tottenham Hotspur Slavia Prague
21/01/2026 21:00 Champions Slavia Prague Barcelona
28/01/2026 21:00 Champions Pafos FC Slavia Prague




-Próximos partidos del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
29/11/2025 18:30 LaLiga Levante Athletic Bilbao
03/12/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Madrid
06/12/2025 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Atlético


