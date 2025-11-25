Slavia Prague 0 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Slavia Prague 0 - 0 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 25 de noviembre de 2025.

En un encuentro disputado en la Fortuna Arena, el Slavia Prague y el Athletic no lograron abrir el marcador, finalizando el partido con un empate sin goles. A pesar de la igualdad en el resultado, el Slavia Prague mostró una ligera superioridad en la posesión del balón con un 52% frente al 48% del Athletic, aunque este último tuvo un mayor número de remates, 12 en total, frente a los 5 del equipo local. Los intentos de ambos equipos por inclinar la balanza a su favor no fructificaron, y las defensas se impusieron a las ofensivas a lo largo del partido. El árbitro Donatas Rumsas tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a Lukas Provod y Tomas Chory del Slavia Prague, y a Gorka Guruzeta, Inigo Ruiz de Galarreta y Aitor Paredes del Athletic, evidenciando un encuentro disputado con momentos de intensidad. A pesar de las oportunidades y la lucha en el medio campo, ninguno de los equipos logró capitalizar sus ocasiones, y el marcador permaneció inalterado hasta el final del encuentro, dejando a ambos equipos con un punto cada uno en su lucha por mejorar su posición en la clasificación.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SLAVIA PRAGUE 0 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; David Moses, David Zima, Stepan Chaloupek; David Doudera (Tomas Holes, min.56), Michal Sadilek, Christos Zafeiris (Mojmir Chytil, min.80), Youssoupha Mbodji (Jan Boril, min.56); Lukas Provod, Tomas Chory, Youssoupha Sanyang (Vasil Kusej, min.56).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Inigo Lekue, min.80), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Jauregizar, min.64), Alejandro Rego, Alex Berenguer (Nico Williams, min.58), Oihan Sancet (Selton Sanchez, min.58), Robert Navarro, Gorka Guruzeta (Unai Gomez, min.80).



--GOLES.

Amarilla al banquillo, a Jindrich Trpisovsky del Slavia Prague en el minuto 42 .

Amarilla al banquillo, a Ernesto Valverde del Athletic Bilbao en el minuto 61 .





--ÁRBITRO.

Donatas Rumsas, asistido en las bandas por Aleksandr Radius y Dovydas Suziedelis, en el VAR: Clay Ruperti y Erwin Blank. Amonestó a Lukas Provod (min.15), Tomas Chory (min.40), por parte del SLAVIA PRAGUE. Amonestó a Gorka Guruzeta (min.19), Inigo Ruiz de Galarreta (min.45+4), Aitor Paredes (min.86), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Fortuna Arena



-Estadísticas del partido.

Estadística Slavia Prague Athletic de Bilbao Goles 0 0 Remates Fuera 2 5 Remates 5 12 Pases Totales 180 143 Corners 2 5 Faltas 21 21 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 5 0 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 38 61 Ataques Peligrosos 15 17 Centros 12 17 Saques de Banda 24 21 Saques de Portería 6 6 Tratamientos 5 3 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 21 26 Paradas 5 2 Contra Golpes 6 3



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 12 4 2 Arsenal 12 4 3 Inter 12 4 4 Chelsea 10 5 5 Manchester City 10 5 6 Paris Saint-Germain 9 4 7 Newcastle United 9 4 8 Real Madrid 9 4 9 Liverpool 9 4 10 Galatasaray 9 5 11 Tottenham Hotspur 8 4 12 Bayer Leverkusen 8 5 13 Sporting CP 7 4 14 Borussia Dortmund 7 4 15 Barcelona 7 5 16 Qarabag FK 7 5 17 Atalanta 7 4 18 SSC Napoli 7 5 19 Atlético 6 4 20 Juventus 6 5 21 Union St.Gilloise 6 5 22 PSV Eindhoven 5 4 23 Monaco 5 4 24 Pafos FC 5 4 25 Brujas 4 4 26 Eintracht Frankfurt 4 4 27 Athletic Bilbao 4 5 28 Marseille 3 4 29 Benfica 3 5 30 Slavia Prague 3 5 31 Bodoe/Glimt 2 5 32 Olympiacos 2 4 33 Villarreal 1 4 34 FC Koebenhavn 1 4 35 Kairat Almaty 1 4 36 Ajax 0 5



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Slavia Prague.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 04/11/2025 Champions Slavia Prague 0-3 Arsenal 22/10/2025 Champions Atalanta 0-0 Slavia Prague 30/09/2025 Champions Inter 3-0 Slavia Prague 17/09/2025 Champions Slavia Prague 2-2 Bodoe/Glimt









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo 05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Slavia Prague.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 09/12/2025 21:00 Champions Tottenham Hotspur Slavia Prague 21/01/2026 21:00 Champions Slavia Prague Barcelona 28/01/2026 21:00 Champions Pafos FC Slavia Prague









-Próximos partidos del Athletic.

