Slavia Prague 0 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Slavia Prague 0 - 0 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 25 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en la Fortuna Arena, el Slavia Prague y el Athletic no lograron abrir el marcador, finalizando el partido con un empate sin goles. A pesar de la igualdad en el resultado, el Slavia Prague mostró una ligera superioridad en la posesión del balón con un 52% frente al 48% del Athletic, aunque este último tuvo un mayor número de remates, 12 en total, frente a los 5 del equipo local. Los intentos de ambos equipos por inclinar la balanza a su favor no fructificaron, y las defensas se impusieron a las ofensivas a lo largo del partido.
El árbitro Donatas Rumsas tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a Lukas Provod y Tomas Chory del Slavia Prague, y a Gorka Guruzeta, Inigo Ruiz de Galarreta y Aitor Paredes del Athletic, evidenciando un encuentro disputado con momentos de intensidad. A pesar de las oportunidades y la lucha en el medio campo, ninguno de los equipos logró capitalizar sus ocasiones, y el marcador permaneció inalterado hasta el final del encuentro, dejando a ambos equipos con un punto cada uno en su lucha por mejorar su posición en la clasificación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SLAVIA PRAGUE 0 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; David Moses, David Zima, Stepan Chaloupek; David Doudera (Tomas Holes, min.56), Michal Sadilek, Christos Zafeiris (Mojmir Chytil, min.80), Youssoupha Mbodji (Jan Boril, min.56); Lukas Provod, Tomas Chory, Youssoupha Sanyang (Vasil Kusej, min.56).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Inigo Lekue, min.80), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Jauregizar, min.64), Alejandro Rego, Alex Berenguer (Nico Williams, min.58), Oihan Sancet (Selton Sanchez, min.58), Robert Navarro, Gorka Guruzeta (Unai Gomez, min.80).
--GOLES.
Amarilla al banquillo, a Jindrich Trpisovsky del Slavia Prague en el minuto 42 .
Amarilla al banquillo, a Ernesto Valverde del Athletic Bilbao en el minuto 61 .
--ÁRBITRO.
Donatas Rumsas, asistido en las bandas por Aleksandr Radius y Dovydas Suziedelis, en el VAR: Clay Ruperti y Erwin Blank. Amonestó a Lukas Provod (min.15), Tomas Chory (min.40), por parte del SLAVIA PRAGUE. Amonestó a Gorka Guruzeta (min.19), Inigo Ruiz de Galarreta (min.45+4), Aitor Paredes (min.86), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Fortuna Arena
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Slavia Prague
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 2
| 5
|Remates
| 5
| 12
|Pases Totales
| 180
| 143
|Corners
| 2
| 5
|Faltas
| 21
| 21
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 2
|Fueras de Juego
| 5
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 38
| 61
|Ataques Peligrosos
| 15
| 17
|Centros
| 12
| 17
|Saques de Banda
| 24
| 21
|Saques de Portería
| 6
| 6
|Tratamientos
| 5
| 3
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 21
| 26
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 6
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 12
| 4
|2
| Arsenal
| 12
| 4
|3
| Inter
| 12
| 4
|4
| Chelsea
| 10
| 5
|5
| Manchester City
| 10
| 5
|6
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|7
| Newcastle United
| 9
| 4
|8
| Real Madrid
| 9
| 4
|9
| Liverpool
| 9
| 4
|10
| Galatasaray
| 9
| 5
|11
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|12
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|13
| Sporting CP
| 7
| 4
|14
| Borussia Dortmund
| 7
| 4
|15
| Barcelona
| 7
| 5
|16
| Qarabag FK
| 7
| 5
|17
| Atalanta
| 7
| 4
|18
| SSC Napoli
| 7
| 5
|19
| Atlético
| 6
| 4
|20
| Juventus
| 6
| 5
|21
| Union St.Gilloise
| 6
| 5
|22
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|23
| Monaco
| 5
| 4
|24
| Pafos FC
| 5
| 4
|25
| Brujas
| 4
| 4
|26
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|27
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|28
| Marseille
| 3
| 4
|29
| Benfica
| 3
| 5
|30
| Slavia Prague
| 3
| 5
|31
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|32
| Olympiacos
| 2
| 4
|33
| Villarreal
| 1
| 4
|34
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 4
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Slavia Prague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-3
| Arsenal
|22/10/2025
| Champions
| Atalanta
| 0-0
| Slavia Prague
|30/09/2025
| Champions
| Inter
| 3-0
| Slavia Prague
|17/09/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 2-2
| Bodoe/Glimt
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
|05/11/2025
| Champions
| Newcastle United
| 2-0
| Athletic Bilbao
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Slavia Prague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/12/2025 21:00
| Champions
| Tottenham Hotspur
| Slavia Prague
|21/01/2026 21:00
| Champions
| Slavia Prague
| Barcelona
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Pafos FC
| Slavia Prague
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/11/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Athletic Bilbao
|03/12/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Madrid
|06/12/2025 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Atlético