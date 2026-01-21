Slavia Prague 2 - 4 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Slavia Prague 2 - 4 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en la Fortuna Arena, el Barcelona se impuso por 4-2 ante el Slavia Prague, en una jornada donde la posesión y los remates del equipo visitante marcaron la diferencia. El partido comenzó con un gol temprano del Slavia Prague por parte de Vasil Kusej, asistido por Tomas Holes, pero el Barcelona respondió con fuerza, logrando la remontada con dos goles de Fermin Lopez y uno más de Robert Lewandowski, quien también anotó en propia puerta, equilibrando momentáneamente el marcador antes del descanso. La segunda mitad vio cómo Dani Olmo y Lewandowski, redimiéndose de su error anterior, sellaron la victoria para el Barcelona, que mostró su dominio con un total de 18 remates y un 59% de posesión del balón.
El partido también contó con momentos clave revisados por el VAR, incluyendo una revisión en el minuto 51 que confirmó un gol para el Barcelona, sin cambios en la decisión original del árbitro. Este encuentro reflejó la capacidad del Barcelona para capitalizar sus oportunidades, destacando a Robert Lewandowski no solo por sus goles sino también por su participación activa en el ataque. A pesar del esfuerzo del Slavia Prague, el Barcelona demostró su superioridad técnica y táctica, consolidando su posición en la tabla con 13 puntos tras esta jornada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SLAVIA PRAGUE 2 - BARCELONA 4 (2-2, al descanso).
--EQUIPOS.
SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; Tomas Holes (David Doudera, min.46), Stepan Chaloupek, David Zima, Oscar Dorley; Vasil Kusej (Mojmir Chytil, min.79), David Moses (Tomas Vlcek, min.46), Michal Sadilek, Youssoupha Sanyang (Muhammed Cham, min.72), Lukas Provod, Tomas Chory (Ivan Schranz, min.65).
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Alejandro Balde (Ronald Araujo, min.78); Frenkie de Jong, Pedri (Dani Olmo, min.61), Roony Bardghji (Marcus Rashford, min.61), Fermin Lopez (Marc Bernal, min.78), Raphinha, Robert Lewandowski.
--GOLES.
1-0, min.10: Vasil Kusej (Tomas Holes) .
1-1, min.34: Fermin Lopez (Frenkie de Jong) .
1-2, min.42: Fermin Lopez (Pedri) .
2-2, min.44: Robert Lewandowski (pp).
2-3, min.63: Dani Olmo.
2-4, min.71: Robert Lewandowski (Marcus Rashford) .
Gol en propia puerta Robert Lewandowski en el minuto 44 .
--ÁRBITRO.
Chris Kavanagh, asistido en las bandas por Daniel Cook y Ian Hussin, en el VAR: Stuart Attwell y Peter Bankes. por parte del SLAVIA PRAGUE. Amonestó a Frenkie de Jong (min.87), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.51: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.
Min.52: REVISIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Fortuna Arena
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Slavia Prague
| Barcelona
|Goles
| 2
| 4
|Remates Fuera
| 5
| 2
|Remates
| 8
| 18
|Corners
| 5
| 4
|Faltas
| 9
| 9
|Posesión
| 41%
| 59%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 4
|Fueras de Juego
| 6
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 3
|Centros
| 6
| 6
|Saques de Banda
| 23
| 17
|Saques de Portería
| 4
| 8
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 11
| 15
|Paradas
| 8
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 21
| 7
|2
| Bayern Munich
| 18
| 7
|3
| Real Madrid
| 15
| 7
|4
| Liverpool
| 15
| 7
|5
| Tottenham Hotspur
| 14
| 7
|6
| Paris Saint-Germain
| 13
| 7
|7
| Chelsea
| 13
| 7
|8
| Barcelona
| 13
| 7
|9
| Sporting CP
| 13
| 7
|10
| Manchester City
| 13
| 7
|11
| Atlético
| 13
| 7
|12
| Atalanta
| 13
| 7
|13
| Inter
| 12
| 7
|14
| Juventus
| 12
| 7
|15
| Borussia Dortmund
| 11
| 7
|16
| Newcastle United
| 10
| 6
|17
| Galatasaray
| 10
| 7
|18
| Qarabag FK
| 10
| 7
|19
| Marseille
| 9
| 7
|20
| Bayer Leverkusen
| 9
| 7
|21
| Monaco
| 9
| 7
|22
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|23
| Athletic Bilbao
| 8
| 7
|24
| Olympiacos
| 8
| 7
|25
| SSC Napoli
| 8
| 7
|26
| FC Copenhague
| 8
| 7
|27
| Brujas
| 7
| 7
|28
| Bodoe/Glimt
| 6
| 7
|29
| Benfica
| 6
| 7
|30
| Pafos FC
| 6
| 7
|31
| Union St.Gilloise
| 6
| 7
|32
| Ajax
| 6
| 7
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 7
|34
| Slavia Prague
| 3
| 7
|35
| Villarreal
| 1
| 7
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-4
| Barcelona
-Últimos Resultados del Slavia Prague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-4
| Barcelona
|09/12/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 3-0
| Slavia Prague
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-3
| Arsenal
|22/10/2025
| Champions
| Atalanta
| 0-0
| Slavia Prague
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/01/2026
| Champions
| Slavia Prague
| 2-4
| Barcelona
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
-Próximos partidos del Slavia Prague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Pafos FC
| Slavia Prague
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/01/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Real Oviedo
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Barcelona
| FC Copenhague
|31/01/2026 21:00
| LaLiga
| Elche
| Barcelona