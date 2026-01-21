Slavia Prague 2 - 4 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Slavia Prague 2 - 4 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en la Fortuna Arena, el Barcelona se impuso por 4-2 ante el Slavia Prague, en una jornada donde la posesión y los remates del equipo visitante marcaron la diferencia. El partido comenzó con un gol temprano del Slavia Prague por parte de Vasil Kusej, asistido por Tomas Holes, pero el Barcelona respondió con fuerza, logrando la remontada con dos goles de Fermin Lopez y uno más de Robert Lewandowski, quien también anotó en propia puerta, equilibrando momentáneamente el marcador antes del descanso. La segunda mitad vio cómo Dani Olmo y Lewandowski, redimiéndose de su error anterior, sellaron la victoria para el Barcelona, que mostró su dominio con un total de 18 remates y un 59% de posesión del balón. El partido también contó con momentos clave revisados por el VAR, incluyendo una revisión en el minuto 51 que confirmó un gol para el Barcelona, sin cambios en la decisión original del árbitro. Este encuentro reflejó la capacidad del Barcelona para capitalizar sus oportunidades, destacando a Robert Lewandowski no solo por sus goles sino también por su participación activa en el ataque. A pesar del esfuerzo del Slavia Prague, el Barcelona demostró su superioridad técnica y táctica, consolidando su posición en la tabla con 13 puntos tras esta jornada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SLAVIA PRAGUE 2 - BARCELONA 4 (2-2, al descanso).



--EQUIPOS.

SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; Tomas Holes (David Doudera, min.46), Stepan Chaloupek, David Zima, Oscar Dorley; Vasil Kusej (Mojmir Chytil, min.79), David Moses (Tomas Vlcek, min.46), Michal Sadilek, Youssoupha Sanyang (Muhammed Cham, min.72), Lukas Provod, Tomas Chory (Ivan Schranz, min.65).



BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Alejandro Balde (Ronald Araujo, min.78); Frenkie de Jong, Pedri (Dani Olmo, min.61), Roony Bardghji (Marcus Rashford, min.61), Fermin Lopez (Marc Bernal, min.78), Raphinha, Robert Lewandowski.



--GOLES.

1-0, min.10: Vasil Kusej (Tomas Holes) .

1-1, min.34: Fermin Lopez (Frenkie de Jong) .

1-2, min.42: Fermin Lopez (Pedri) .

2-2, min.44: Robert Lewandowski (pp).

2-3, min.63: Dani Olmo.

2-4, min.71: Robert Lewandowski (Marcus Rashford) .

Gol en propia puerta Robert Lewandowski en el minuto 44 .





--ÁRBITRO.

Chris Kavanagh, asistido en las bandas por Daniel Cook y Ian Hussin, en el VAR: Stuart Attwell y Peter Bankes. por parte del SLAVIA PRAGUE. Amonestó a Frenkie de Jong (min.87), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.51: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.



Min.52: REVISIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Fortuna Arena



-Estadísticas del partido.

Estadística Slavia Prague Barcelona Goles 2 4 Remates Fuera 5 2 Remates 8 18 Corners 5 4 Faltas 9 9 Posesión 41% 59% Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 6 2 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 3 Centros 6 6 Saques de Banda 23 17 Saques de Portería 4 8 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 11 15 Paradas 8 1 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 21 7 2 Bayern Munich 18 7 3 Real Madrid 15 7 4 Liverpool 15 7 5 Tottenham Hotspur 14 7 6 Paris Saint-Germain 13 7 7 Chelsea 13 7 8 Barcelona 13 7 9 Sporting CP 13 7 10 Manchester City 13 7 11 Atlético 13 7 12 Atalanta 13 7 13 Inter 12 7 14 Juventus 12 7 15 Borussia Dortmund 11 7 16 Newcastle United 10 6 17 Galatasaray 10 7 18 Qarabag FK 10 7 19 Marseille 9 7 20 Bayer Leverkusen 9 7 21 Monaco 9 7 22 PSV Eindhoven 8 6 23 Athletic Bilbao 8 7 24 Olympiacos 8 7 25 SSC Napoli 8 7 26 FC Copenhague 8 7 27 Brujas 7 7 28 Bodoe/Glimt 6 7 29 Benfica 6 7 30 Pafos FC 6 7 31 Union St.Gilloise 6 7 32 Ajax 6 7 33 Eintracht Frankfurt 4 7 34 Slavia Prague 3 7 35 Villarreal 1 7 36 Kairat Almaty 1 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona









-Últimos Resultados del Slavia Prague.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona 09/12/2025 Champions Tottenham Hotspur 3-0 Slavia Prague 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 04/11/2025 Champions Slavia Prague 0-3 Arsenal 22/10/2025 Champions Atalanta 0-0 Slavia Prague









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/01/2026 Champions Slavia Prague 2-4 Barcelona 18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna









-Próximos partidos del Slavia Prague.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/01/2026 21:00 Champions Pafos FC Slavia Prague









-Próximos partidos del Barcelona.

