Sorana Cirstea 0 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de mayo de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a la final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la rumana Sorana Cirstea por 6-4, 6-3 en 1 hora y 24 minutos. Durante el partido, Coco Gauff mostró un sólido desempeño en los momentos clave, logrando cinco 'breaks' en total, tres en el primer set y dos en el segundo. En el primer set, Gauff rompió el servicio de Cirstea en el sexto y octavo juego, cerrando el set 6-4. En el segundo set, Gauff comenzó con un 'break' en el primer juego, mantuvo su servicio en el segundo y logró otro 'break' crucial en el quinto juego, asegurando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Coco Gauff tuvo un 79% de efectividad en su primer servicio y ganó el 67% de los puntos con su servicio. Además, salvó dos puntos de quiebre durante el partido, lo que contribuyó a su victoria.



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