Suecia 5 - 1 Túnez | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Suecia 5 - 1 Túnez: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.

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El combinado sueco se impuso este lunes por 5-1 a Túnez en su primer partido de la fase de grupos del Mundial, celebrado en el Estadio BBVA. Desde el inicio, Suecia mostró su contundencia ofensiva con un gol temprano de Yasin Ayari en el minuto 7. Alexander Isak amplió la ventaja en el 30', pero Omar Rekik recortó distancias para Túnez antes del descanso. En la segunda mitad, Viktor Gyoekeres volvió a poner tierra de por medio en el 59', y Mattias Svanberg sentenció el encuentro en el 84'. Yasin Ayari cerró el marcador en el tiempo añadido, aprovechando una asistencia de Lucas Bergvall. A pesar de la superioridad en posesión de Túnez, el equipo escandinavo fue más efectivo en sus oportunidades de gol. La actuación del VAR fue clave en el 86', cuando se revisó y concedió el cuarto gol de Suecia. Yasin Ayari fue el jugador más destacado del ataque sueco, participando activamente en la creación de juego y anotando dos goles. La selección tunecina, aunque tuvo más posesión y un gol de Rekik, no pudo contener la ofensiva sueca. El árbitro Yael Falcon amonestó a Rani Khedira de Túnez en el 54', pero no hubo expulsiones ni penaltis fallados durante el encuentro. La victoria deja a Suecia en una posición favorable para avanzar en el torneo, mientras que Túnez deberá mejorar su efectividad de cara a los próximos partidos.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SUECIA 5 - TÚNEZ 1 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

SUECIA: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindeloef; Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson, min.90), Jesper Karlstroem (Mattias Svanberg, min.84), Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson (Elliot Stroud, min.64), Benjamin Nygren (Lucas Bergvall, min.64); Viktor Gyoekeres, Alexander Isak (Anthony Elanga, min.90).



TÚNEZ: Abdelmouhib Chamakh; Omar Rekik, Montassar Talbi, Amine Ben Hamida; Ellyes Skhiri (Elias Achouri, min.72), Hannibal Mejbri, Ali Abdi, Yan Valery (Hadj Mahmoud, min.72), Rani Khedira (Ismael Gharbi, min.84); Elias Saad (Sebastian Tounekti, min.72), Anis Ben Slimane (Firas Chaouat, min.84).



--GOLES.

1-0, min.7: Yasin Ayari.

2-0, min.30: Alexander Isak (Viktor Gyoekeres) .

2-1, min.43: Omar Rekik (Hannibal Mejbri) .

3-1, min.59: Viktor Gyoekeres (Alexander Isak) .

4-1, min.84: Mattias Svanberg.

5-1, min.90(+6): Yasin Ayari (Lucas Bergvall) .





--ÁRBITRO.

Yael Falcon, asistido en las bandas por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodriguez, en el VAR: Juan Lara y Antonio Garcia. por parte de SUECIA. Amonestó a Rani Khedira (min.54), por parte de TÚNEZ.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.85: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Suecia.



Min.86: ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a Suecia.





--ESTADIO.

Estadio BBVA (50.987 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Suecia Túnez Goles 5 1 Remates Fuera 3 3 Remates 13 6 Pases Totales 359 392 Corners 4 2 Faltas 9 8 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 3 6 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 4 1 Ataques 91 91 Ataques Peligrosos 44 41 Centros 10 15 Saques de Banda 19 18 Saques de Portería 5 11 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 12 Paradas 1 1 Contra Golpes 5 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Suecia 3 1 2 Clasificado Japón 1 1 3 Tercero ¿? Países Bajos 1 1 4 Eliminado Túnez 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. F Sweden 5-1 Tunisia









-Últimos Resultados de Suecia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. F Sweden 5-1 Tunisia









-Últimos Resultados de Túnez.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/06/2026 World Cup Grp. F Sweden 5-1 Tunisia









-Próximos partidos de Suecia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/06/2026 19:00 World Cup Grp. F Netherlands Sweden 26/06/2026 01:00 World Cup Grp. F Japan Sweden









-Próximos partidos de Túnez.

