Suiza 0 (4)-(3) 0 Colombia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Suiza 0 - 0 Colombia: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA
Suiza 0 - 0 Colombia: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 8 julio 2026 0:56
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Madrid, 8 de julio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El equipo suizo ha empatado este martes por 0-0 contra Colombia en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, celebrado en el BC Place Vancouver. A pesar de la igualdad en el marcador, Suiza mostró un mayor control del balón con un 53% de posesión y generó más ataques peligrosos, aunque Colombia fue más incisiva en sus remates, sumando un total de 15 disparos. El partido se mantuvo sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga, llevando la decisión a la tanda de penaltis. Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Ruben Vargas anotaron para Suiza, mientras que Juan Quintero, Jaminton Campaz y Luis Diaz marcaron para Colombia. Sin embargo, el fallo de Davinson Sánchez en la tanda fue crucial, permitiendo a Suiza avanzar a la siguiente ronda con un resultado de 4-3 en los penales.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SUIZA 0 - COLOMBIA 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer, min.87), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, min.71); Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari (Djibril Sow, min.46); Fabian Rieder (Zeki Amdouni, min.103), Breel Embolo (Cedric Itten, min.87), Dan Ndoye (Ruben Vargas, min.90+1).

COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi (Yerry Mina, min.118), Johan Mojica; Jhon Arias (Jaminton Campaz, min.66), Jefferson Lerma (Richard Rios, min.82), Gustavo Puerta; James Rodriguez (Juan Quintero, min.66), Luis Suarez (Juan Hernandez, min.82), Luis Diaz.

--GOLES.
1-0, min.121: Granit Xhaka, en tanda de penalties.
2-0, min.121: Zeki Amdouni, en tanda de penalties.
3-0, min.121: Cedric Itten, en tanda de penalties.
4-0, min.121: Ruben Vargas, en tanda de penalties.
4-1, min.121: Juan Quintero, en tanda de penalties.
4-2, min.121: Jaminton Campaz, en tanda de penalties.
4-3, min.121: Luis Diaz, en tanda de penalties.


--ÁRBITRO.
Ivan Barton, asistido en las bandas por David Moran y Antonio Pupiro, en el VAR: Guillermo Pacheco y Armando Villarreal. Amonestó a Miro Muheim (min.105), Granit Xhaka (min.51), Denis Zakaria (min.59), por parte de SUIZA. Amonestó a Luis Suarez (min.60), Davinson Sanchez (min.94), por parte de COLOMBIA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
BC Place Vancouver (52.497 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Suiza Colombia
Goles 4 3
Remates Fuera 4 8
Remates 7 15
Pases Totales 639 560
Corners 3 7
Faltas 22 21
Posesión 53% 47%
Tiros Bloqueados 1 4
Fueras de Juego 5 4
Tarjetas Amarillas 3 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 113 102
Ataques Peligrosos 55 32
Centros 10 13
Saques de Banda 22 19
Saques de Portería 11 9
Tratamientos 1 2
Sustituciones 6 5
Tiros de Falta 25 27
Paradas 3 2
Contra Golpes 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 4-3 Colombia




-Últimos Resultados de Suiza.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 4-3 Colombia
03/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 2-0 Algeria
24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada
18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina
13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland




-Últimos Resultados de Colombia.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 4-3 Colombia
04/07/2026 World Cup Final Stage Colombia 1-0 Ghana
28/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 0-0 Portugal
24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo
18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia




-Próximos partidos de Suiza.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
12/07/2026 03:00 World Cup Final Stage Argentina Switzerland


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