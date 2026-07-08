Suiza 0 (4)-(3) 0 Colombia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Suiza 0 - 0 Colombia: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de julio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El equipo suizo ha empatado este martes por 0-0 contra Colombia en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, celebrado en el BC Place Vancouver. A pesar de la igualdad en el marcador, Suiza mostró un mayor control del balón con un 53% de posesión y generó más ataques peligrosos, aunque Colombia fue más incisiva en sus remates, sumando un total de 15 disparos. El partido se mantuvo sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga, llevando la decisión a la tanda de penaltis. Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Ruben Vargas anotaron para Suiza, mientras que Juan Quintero, Jaminton Campaz y Luis Diaz marcaron para Colombia. Sin embargo, el fallo de Davinson Sánchez en la tanda fue crucial, permitiendo a Suiza avanzar a la siguiente ronda con un resultado de 4-3 en los penales.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SUIZA 0 - COLOMBIA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer, min.87), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, min.71); Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari (Djibril Sow, min.46); Fabian Rieder (Zeki Amdouni, min.103), Breel Embolo (Cedric Itten, min.87), Dan Ndoye (Ruben Vargas, min.90+1).
COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi (Yerry Mina, min.118), Johan Mojica; Jhon Arias (Jaminton Campaz, min.66), Jefferson Lerma (Richard Rios, min.82), Gustavo Puerta; James Rodriguez (Juan Quintero, min.66), Luis Suarez (Juan Hernandez, min.82), Luis Diaz.
--GOLES.
1-0, min.121: Granit Xhaka, en tanda de penalties.
2-0, min.121: Zeki Amdouni, en tanda de penalties.
3-0, min.121: Cedric Itten, en tanda de penalties.
4-0, min.121: Ruben Vargas, en tanda de penalties.
4-1, min.121: Juan Quintero, en tanda de penalties.
4-2, min.121: Jaminton Campaz, en tanda de penalties.
4-3, min.121: Luis Diaz, en tanda de penalties.
--ÁRBITRO.
Ivan Barton, asistido en las bandas por David Moran y Antonio Pupiro, en el VAR: Guillermo Pacheco y Armando Villarreal. Amonestó a Miro Muheim (min.105), Granit Xhaka (min.51), Denis Zakaria (min.59), por parte de SUIZA. Amonestó a Luis Suarez (min.60), Davinson Sanchez (min.94), por parte de COLOMBIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
BC Place Vancouver (52.497 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Suiza
| Colombia
|Goles
| 4
| 3
|Remates Fuera
| 4
| 8
|Remates
| 7
| 15
|Pases Totales
| 639
| 560
|Corners
| 3
| 7
|Faltas
| 22
| 21
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 4
|Fueras de Juego
| 5
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 113
| 102
|Ataques Peligrosos
| 55
| 32
|Centros
| 10
| 13
|Saques de Banda
| 22
| 19
|Saques de Portería
| 11
| 9
|Tratamientos
| 1
| 2
|Sustituciones
| 6
| 5
|Tiros de Falta
| 25
| 27
|Paradas
| 3
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| 4-3
| Colombia
-Últimos Resultados de Suiza.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| 4-3
| Colombia
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| 2-0
| Algeria
|24/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 2-1
| Canada
|18/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 4-1
| Bosnia and Herzegovina
|13/06/2026
| World Cup Grp. B
| Qatar
| 1-1
| Switzerland
-Últimos Resultados de Colombia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/07/2026
| World Cup Final Stage
| Switzerland
| 4-3
| Colombia
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Colombia
| 1-0
| Ghana
|28/06/2026
| World Cup Grp. K
| Colombia
| 0-0
| Portugal
|24/06/2026
| World Cup Grp. K
| Colombia
| 1-0
| DR Congo
|18/06/2026
| World Cup Grp. K
| Uzbekistan
| 1-3
| Colombia
-Próximos partidos de Suiza.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/07/2026 03:00
| World Cup Final Stage
| Argentina
| Switzerland