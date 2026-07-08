Suiza 0 (4)-(3) 0 Colombia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Suiza 0 - 0 Colombia: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de julio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El equipo suizo ha empatado este martes por 0-0 contra Colombia en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA, celebrado en el BC Place Vancouver. A pesar de la igualdad en el marcador, Suiza mostró un mayor control del balón con un 53% de posesión y generó más ataques peligrosos, aunque Colombia fue más incisiva en sus remates, sumando un total de 15 disparos. El partido se mantuvo sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga, llevando la decisión a la tanda de penaltis. Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Ruben Vargas anotaron para Suiza, mientras que Juan Quintero, Jaminton Campaz y Luis Diaz marcaron para Colombia. Sin embargo, el fallo de Davinson Sánchez en la tanda fue crucial, permitiendo a Suiza avanzar a la siguiente ronda con un resultado de 4-3 en los penales.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SUIZA 0 - COLOMBIA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SUIZA: Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer, min.87), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, min.71); Remo Freuler, Granit Xhaka, Ardon Jashari (Djibril Sow, min.46); Fabian Rieder (Zeki Amdouni, min.103), Breel Embolo (Cedric Itten, min.87), Dan Ndoye (Ruben Vargas, min.90+1).



COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi (Yerry Mina, min.118), Johan Mojica; Jhon Arias (Jaminton Campaz, min.66), Jefferson Lerma (Richard Rios, min.82), Gustavo Puerta; James Rodriguez (Juan Quintero, min.66), Luis Suarez (Juan Hernandez, min.82), Luis Diaz.



--GOLES.

1-0, min.121: Granit Xhaka, en tanda de penalties.

2-0, min.121: Zeki Amdouni, en tanda de penalties.

3-0, min.121: Cedric Itten, en tanda de penalties.

4-0, min.121: Ruben Vargas, en tanda de penalties.

4-1, min.121: Juan Quintero, en tanda de penalties.

4-2, min.121: Jaminton Campaz, en tanda de penalties.

4-3, min.121: Luis Diaz, en tanda de penalties.





--ÁRBITRO.

Ivan Barton, asistido en las bandas por David Moran y Antonio Pupiro, en el VAR: Guillermo Pacheco y Armando Villarreal. Amonestó a Miro Muheim (min.105), Granit Xhaka (min.51), Denis Zakaria (min.59), por parte de SUIZA. Amonestó a Luis Suarez (min.60), Davinson Sanchez (min.94), por parte de COLOMBIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

BC Place Vancouver (52.497 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Suiza Colombia Goles 4 3 Remates Fuera 4 8 Remates 7 15 Pases Totales 639 560 Corners 3 7 Faltas 22 21 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 5 4 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 113 102 Ataques Peligrosos 55 32 Centros 10 13 Saques de Banda 22 19 Saques de Portería 11 9 Tratamientos 1 2 Sustituciones 6 5 Tiros de Falta 25 27 Paradas 3 2 Contra Golpes 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 4-3 Colombia









-Últimos Resultados de Suiza.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 4-3 Colombia 03/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 2-0 Algeria 24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland









-Últimos Resultados de Colombia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/07/2026 World Cup Final Stage Switzerland 4-3 Colombia 04/07/2026 World Cup Final Stage Colombia 1-0 Ghana 28/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 0-0 Portugal 24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo 18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia









-Próximos partidos de Suiza.

