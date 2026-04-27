Terence Atmane 0 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de abril de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al francés Terence Atmane por 6-3, 7-6 en 1 hora y 39 minutos. En el primer set, Zverev logró romper el servicio de Atmane en dos ocasiones, llevándose el set por 6-3. Atmane no pudo romper el servicio de Zverev en este set. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 2-2, momento en el que Zverev consiguió un break. Atmane respondió con un break en el noveno juego, igualando el marcador. El set se decidió en un tie-break, que Zverev ganó por 7-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Zverev tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio y ganó el 75% de los puntos jugados con su servicio. Atmane, por su parte, tuvo un 69% de efectividad en su primer servicio y ganó el 61% de los puntos jugados con su servicio.



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