Thiago Agustin Tirante 2 - 0 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.





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El tenista argentino Thiago Agustin Tirante ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Taylor Fritz por 7-5, 6-3 en 1 hora y 28 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el décimo juego, cuando Tirante logró romper el servicio de Fritz en el undécimo juego para tomar la ventaja y cerrar el set 7-5. En el segundo set, Tirante volvió a romper el servicio de Fritz en el quinto juego, consolidando su ventaja y asegurando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Tirante tuvo un 49% de efectividad en su primer servicio, ganando el 81% de los puntos con su primer saque y el 67% con su segundo saque. Además, logró 9 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



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