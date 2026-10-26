Tomas Machac 1 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Erste Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de octubre de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los octavos de final del torneo Erste Bank Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al checo Tomas Machac por 1-6, 6-4, 6-3 en 2 horas y 3 minutos. En el primer set, Tomas Machac dominó con múltiples 'breaks', rompiendo el servicio de Alex de Minaur en cuatro ocasiones y ganando el set 6-1. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron 'breaks', pero Alex de Minaur logró mantener su servicio en los momentos cruciales para llevarse el set 6-4. En el tercer set, Alex de Minaur consiguió tres 'breaks' y cerró el partido con un 6-3. Estadísticas destacadas de saque para Alex de Minaur: 1 ace, 3 dobles faltas, 53% de primeros servicios, y ganó el 56% de sus puntos de servicio. Tomas Machac, por su parte, logró 3 aces, 3 dobles faltas, 68% de primeros servicios, y ganó el 57% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



