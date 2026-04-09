Tomas Machac 1 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de abril de 2026.





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El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los cuartos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar al checo Tomas Machac con un resultado de 6-1, 6-7, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 59 minutos. En el primer set, Jannik Sinner dominó al romper el servicio de Tomas Machac en tres ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron varios breaks, pero finalmente Machac se impuso en el tie-break, ganando el set 7-6. En el tercer set, Sinner logró romper el servicio de Machac dos veces, asegurando el set y el partido con un 6-3. Durante el partido, Sinner tuvo un 58% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su servicio, y cometió 4 dobles faltas.



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