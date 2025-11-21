Valencia 1 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Mestalla, el Valencia se impuso por la mínima diferencia de 1-0 al Levante, en un encuentro marcado por la intensidad y la lucha por el dominio del balón, donde el equipo local logró capitalizar su superioridad en posesión y ataques. La única anotación llegó en el minuto 79 gracias a Hugo Duro, quien, asistido por Jose Gaya, logró perforar la red rival, otorgando así los tres puntos a su equipo. Este resultado deja al Valencia con 13 puntos, aún en la lucha por alejarse de las posiciones de descenso, mientras que el Levante, con 9 puntos, se ve más comprometido en la parte baja de la tabla.
El partido también estuvo marcado por un gol anulado a Diego López del Valencia en el minuto 63 por posición de fuera de juego, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. Este evento fue crucial, ya que mantuvo el marcador igualado hasta el gol definitivo de Hugo Duro. Además, el encuentro evidenció la iniciativa del Valencia, que no solo dominó en posesión sino que también fue más incisivo en ataque, reflejado en la cantidad de remates y en la efectividad para convertir las oportunidades en gol.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 1 - LEVANTE 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia (Dimitri Foulquier, min.85), Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra (Baptiste Santamaria, min.85), Pepelu, Diego Lopez, Andre Almeida (Daniel Raba, min.85), Arnaut Danjuma (Luis Rioja, min.73), Lucas Beltran (Hugo Duro, min.54).
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Elgezabal (Jon Olasagasti, min.84), Oriol Rey (Kervin Arriaga, min.70), Unai Vencedor (Jose Luis Morales, min.84); Ivan Romero (Roger Brugue, min.70), Etta Eyong (Goduine Koyalipou, min.70).
--GOLES.
1-0, min.79: Hugo Duro (Jose Gaya) .
Gol anulado a Diego Lopez del Valencia en el minuto 63 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Javier Iglesias y Adrian Cordero. Amonestó a Jose Copete (min.45+1), Thierry Correia (min.49), Jose Gaya (min.81), por parte del VALENCIA. Amonestó a Carlos Alvarez (min.31), Oriol Rey (min.34), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.63: ¡G O O O O O G O L! ¡Gol del Valencia! Diego López ha anotado.
Min.65: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Valencia.
Min.66: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Valencia es revocado debido a posición de fuera de juego.
--ESTADIO.
Estadio Mestalla televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Levante
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 6
|Remates
| 14
| 7
|Pases Totales
| 240
| 171
|Corners
| 7
| 0
|Faltas
| 16
| 15
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 12
| 16
|Ataques Peligrosos
| 4
| 5
|Centros
| 26
| 12
|Saques de Banda
| 18
| 13
|Saques de Portería
| 5
| 6
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 18
|Paradas
| 0
| 2
|Contra Golpes
| 8
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|2
| Champions
| Barcelona
| 28
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|15
| Permanencia
| Valencia
| 13
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
|08/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Levante
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|19/10/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-3
| Rayo
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/12/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Valencia
|07/12/2025 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Sevilla
|13/12/2025 14:00
| LaLiga
| Atlético
| Valencia
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/11/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Athletic Bilbao
|08/12/2025 21:00
| LaLiga
| Osasuna
| Levante
|14/12/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Villarreal