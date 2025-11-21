Valencia 1 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 1 - 0 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
Valencia 1 - 0 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 21 noviembre 2025 23:03

Madrid, 21 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mestalla, el Valencia se impuso por la mínima diferencia de 1-0 al Levante, en un encuentro marcado por la intensidad y la lucha por el dominio del balón, donde el equipo local logró capitalizar su superioridad en posesión y ataques. La única anotación llegó en el minuto 79 gracias a Hugo Duro, quien, asistido por Jose Gaya, logró perforar la red rival, otorgando así los tres puntos a su equipo. Este resultado deja al Valencia con 13 puntos, aún en la lucha por alejarse de las posiciones de descenso, mientras que el Levante, con 9 puntos, se ve más comprometido en la parte baja de la tabla. El partido también estuvo marcado por un gol anulado a Diego López del Valencia en el minuto 63 por posición de fuera de juego, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. Este evento fue crucial, ya que mantuvo el marcador igualado hasta el gol definitivo de Hugo Duro. Además, el encuentro evidenció la iniciativa del Valencia, que no solo dominó en posesión sino que también fue más incisivo en ataque, reflejado en la cantidad de remates y en la efectividad para convertir las oportunidades en gol.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA 1 - LEVANTE 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia (Dimitri Foulquier, min.85), Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra (Baptiste Santamaria, min.85), Pepelu, Diego Lopez, Andre Almeida (Daniel Raba, min.85), Arnaut Danjuma (Luis Rioja, min.73), Lucas Beltran (Hugo Duro, min.54).

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Elgezabal (Jon Olasagasti, min.84), Oriol Rey (Kervin Arriaga, min.70), Unai Vencedor (Jose Luis Morales, min.84); Ivan Romero (Roger Brugue, min.70), Etta Eyong (Goduine Koyalipou, min.70).

--GOLES.
1-0, min.79: Hugo Duro (Jose Gaya) .
Gol anulado a Diego Lopez del Valencia en el minuto 63 .


--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Javier Iglesias y Adrian Cordero. Amonestó a Jose Copete (min.45+1), Thierry Correia (min.49), Jose Gaya (min.81), por parte del VALENCIA. Amonestó a Carlos Alvarez (min.31), Oriol Rey (min.34), por parte del LEVANTE.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.63: ¡G O O O O O G O L! ¡Gol del Valencia! Diego López ha anotado.

Min.65: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Valencia.

Min.66: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Valencia es revocado debido a posición de fuera de juego.


--ESTADIO.
Estadio Mestalla televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Valencia Levante
Goles 1 0
Remates Fuera 5 6
Remates 14 7
Pases Totales 240 171
Corners 7 0
Faltas 16 15
Posesión 60% 40%
Tiros Bloqueados 6 1
Fueras de Juego 2 0
Tarjetas Amarillas 3 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 12 16
Ataques Peligrosos 4 5
Centros 26 12
Saques de Banda 18 13
Saques de Portería 5 6
Tratamientos 1 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 18
Paradas 0 2
Contra Golpes 8 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 31 12
2 Champions Barcelona 28 12
3 Champions Villarreal 26 12
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 20 12
6 Conference League Espanyol 18 12
15 Permanencia Valencia 13 13
18 Descenso Girona 10 12
19 Descenso Levante 9 13
20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante




-Últimos Resultados del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia




-Últimos Resultados del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante
08/11/2025 LaLiga Atlético 3-1 Levante
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta
26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo




-Próximos partidos del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/12/2025 21:00 LaLiga Rayo Valencia
07/12/2025 16:15 LaLiga Valencia Sevilla
13/12/2025 14:00 LaLiga Atlético Valencia




-Próximos partidos del Levante.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
29/11/2025 18:30 LaLiga Levante Athletic Bilbao
08/12/2025 21:00 LaLiga Osasuna Levante
14/12/2025 18:30 LaLiga Levante Villarreal


Contador

Contenido patrocinado