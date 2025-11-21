Valencia 1 - 0 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de noviembre de 2025.

En el Estadio Mestalla, el Valencia se impuso por la mínima diferencia de 1-0 al Levante, en un encuentro marcado por la intensidad y la lucha por el dominio del balón, donde el equipo local logró capitalizar su superioridad en posesión y ataques. La única anotación llegó en el minuto 79 gracias a Hugo Duro, quien, asistido por Jose Gaya, logró perforar la red rival, otorgando así los tres puntos a su equipo. Este resultado deja al Valencia con 13 puntos, aún en la lucha por alejarse de las posiciones de descenso, mientras que el Levante, con 9 puntos, se ve más comprometido en la parte baja de la tabla. El partido también estuvo marcado por un gol anulado a Diego López del Valencia en el minuto 63 por posición de fuera de juego, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. Este evento fue crucial, ya que mantuvo el marcador igualado hasta el gol definitivo de Hugo Duro. Además, el encuentro evidenció la iniciativa del Valencia, que no solo dominó en posesión sino que también fue más incisivo en ataque, reflejado en la cantidad de remates y en la efectividad para convertir las oportunidades en gol.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 1 - LEVANTE 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia (Dimitri Foulquier, min.85), Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra (Baptiste Santamaria, min.85), Pepelu, Diego Lopez, Andre Almeida (Daniel Raba, min.85), Arnaut Danjuma (Luis Rioja, min.73), Lucas Beltran (Hugo Duro, min.54).



LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Matias Moreno, Manuel Sanchez; Carlos Alvarez, Unai Elgezabal (Jon Olasagasti, min.84), Oriol Rey (Kervin Arriaga, min.70), Unai Vencedor (Jose Luis Morales, min.84); Ivan Romero (Roger Brugue, min.70), Etta Eyong (Goduine Koyalipou, min.70).



--GOLES.

1-0, min.79: Hugo Duro (Jose Gaya) .

Gol anulado a Diego Lopez del Valencia en el minuto 63 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Javier Iglesias y Adrian Cordero. Amonestó a Jose Copete (min.45+1), Thierry Correia (min.49), Jose Gaya (min.81), por parte del VALENCIA. Amonestó a Carlos Alvarez (min.31), Oriol Rey (min.34), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.63: ¡G O O O O O G O L! ¡Gol del Valencia! Diego López ha anotado.



Min.65: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Valencia.



Min.66: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Valencia es revocado debido a posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

Estadio Mestalla televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Levante Goles 1 0 Remates Fuera 5 6 Remates 14 7 Pases Totales 240 171 Corners 7 0 Faltas 16 15 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 12 16 Ataques Peligrosos 4 5 Centros 26 12 Saques de Banda 18 13 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 18 Paradas 0 2 Contra Golpes 8 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 31 12 2 Champions Barcelona 28 12 3 Champions Villarreal 26 12 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 15 Permanencia Valencia 13 13 18 Descenso Girona 10 12 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 8 12



