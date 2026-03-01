Valencia 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 1 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports
Valencia 1 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 1 marzo 2026 18:22
Madrid, 1 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mestalla, el Valencia logró una victoria crucial por 1-0 ante Osasuna, gracias a un penalti convertido por Largie Ramazani en el minuto 67. A pesar de que Osasuna tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón, con un 52% frente al 48% del Valencia, fueron los locales quienes demostraron mayor eficacia frente al arco, liderando en remates totales con 14 intentos contra 9 de su rival. La defensa sólida del Valencia y la actuación destacada en el ataque de Ramazani, quien se convirtió en el protagonista al marcar el único gol del encuentro, fueron claves para asegurar los tres puntos. El encuentro también estuvo marcado por la intervención del VAR en el minuto 85, que revisó una posible pena máxima a favor de Osasuna, pero tras la revisión, el árbitro decidió no tomar más acciones, manteniendo el marcador a favor del Valencia. Ambos equipos mostraron intensidad en el juego, reflejada en las amonestaciones recibidas por ambos lados, con tres tarjetas amarillas para cada equipo, pero sin incidencias que cambiaran el resultado final del partido. Con esta victoria, el Valencia suma puntos importantes en su lucha por alejarse de la zona de descenso, mientras que Osasuna se queda con la necesidad de recuperar terreno en la próxima jornada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.77); Guido Rodriguez, Largie Ramazani (Diego Lopez, min.90), Filip Ugrinic (Cesar Tarrega, min.77), Luis Rioja (Arnaut Danjuma, min.56); Javier Guerra, Umar Sadiq (Hugo Duro, min.90).

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Juan Cruz, min.81), Javi Galan; Jon Moncayola (Asier Osambela, min.90+3), Victor Munoz, Raul Moro (Enrique Barja, min.81), Lucas Torro (Moi Gomez, min.81), Ruben Garcia (Raul Garcia, min.74), Ante Budimir.

--GOLES.
1-0, min.67: Largie Ramazani, de penalti.


--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Raul Gonzalez y Jose Munuera. Amonestó a Jose Gaya (min.30), Eray Coemert (min.58), Thierry Correia (min.90+5), por parte del VALENCIA. Amonestó a Valentin Rosier (min.21), Sergio Herrera (min.65), Moi Gomez (min.84), por parte del OSASUNA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.85: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Osasuna.

Min.86: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
Estadio Mestalla (44,415 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Valencia Osasuna
Goles 1 0
Remates Fuera 7 6
Remates 14 9
Pases Totales 253 186
Corners 5 4
Faltas 14 13
Posesión 48% 52%
Tiros Bloqueados 6 2
Fueras de Juego 0 2
Tarjetas Amarillas 3 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 74 80
Ataques Peligrosos 39 29
Centros 16 27
Saques de Banda 14 12
Saques de Portería 8 10
Tratamientos 4 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 14
Paradas 1 0
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 64 26
2 Champions Real Madrid 60 25
3 Champions Atlético 51 26
4 Champions Villarreal 51 26
5 Europa League Betis 42 25
6 Conference League Celta 37 25
10 Permanencia Osasuna 33 26
14 Permanencia Valencia 29 26
18 Descenso Mallorca 24 26
19 Descenso Levante 21 26
20 Descenso Real Oviedo 17 25



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia
02/03/2025 LaLiga Osasuna 3-3 Valencia
24/09/2024 LaLiga Valencia 0-0 Osasuna
15/04/2024 LaLiga Osasuna 0-1 Valencia




-Últimos Resultados del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna
22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia
15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia
08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid
01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia




-Últimos Resultados del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna
21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid
13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal




-Próximos partidos del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
08/03/2026 21:00 LaLiga Valencia Alavés
14/03/2026 18:30 LaLiga Real Oviedo Valencia
21/03/2026 21:00 LaLiga Sevilla Valencia




-Próximos partidos del Osasuna.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
07/03/2026 14:00 LaLiga Osasuna Mallorca
15/03/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Osasuna
21/03/2026 18:30 LaLiga Osasuna Girona


