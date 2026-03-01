Valencia 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 1 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mestalla, el Valencia logró una victoria crucial por 1-0 ante Osasuna, gracias a un penalti convertido por Largie Ramazani en el minuto 67. A pesar de que Osasuna tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón, con un 52% frente al 48% del Valencia, fueron los locales quienes demostraron mayor eficacia frente al arco, liderando en remates totales con 14 intentos contra 9 de su rival. La defensa sólida del Valencia y la actuación destacada en el ataque de Ramazani, quien se convirtió en el protagonista al marcar el único gol del encuentro, fueron claves para asegurar los tres puntos. El encuentro también estuvo marcado por la intervención del VAR en el minuto 85, que revisó una posible pena máxima a favor de Osasuna, pero tras la revisión, el árbitro decidió no tomar más acciones, manteniendo el marcador a favor del Valencia. Ambos equipos mostraron intensidad en el juego, reflejada en las amonestaciones recibidas por ambos lados, con tres tarjetas amarillas para cada equipo, pero sin incidencias que cambiaran el resultado final del partido. Con esta victoria, el Valencia suma puntos importantes en su lucha por alejarse de la zona de descenso, mientras que Osasuna se queda con la necesidad de recuperar terreno en la próxima jornada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.77); Guido Rodriguez, Largie Ramazani (Diego Lopez, min.90), Filip Ugrinic (Cesar Tarrega, min.77), Luis Rioja (Arnaut Danjuma, min.56); Javier Guerra, Umar Sadiq (Hugo Duro, min.90).



OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Juan Cruz, min.81), Javi Galan; Jon Moncayola (Asier Osambela, min.90+3), Victor Munoz, Raul Moro (Enrique Barja, min.81), Lucas Torro (Moi Gomez, min.81), Ruben Garcia (Raul Garcia, min.74), Ante Budimir.



--GOLES.

1-0, min.67: Largie Ramazani, de penalti.





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Raul Gonzalez y Jose Munuera. Amonestó a Jose Gaya (min.30), Eray Coemert (min.58), Thierry Correia (min.90+5), por parte del VALENCIA. Amonestó a Valentin Rosier (min.21), Sergio Herrera (min.65), Moi Gomez (min.84), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.85: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Osasuna.



Min.86: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadio Mestalla (44,415 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Osasuna Goles 1 0 Remates Fuera 7 6 Remates 14 9 Pases Totales 253 186 Corners 5 4 Faltas 14 13 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 6 2 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 74 80 Ataques Peligrosos 39 29 Centros 16 27 Saques de Banda 14 12 Saques de Portería 8 10 Tratamientos 4 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 14 Paradas 1 0 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 60 25 3 Champions Atlético 51 26 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 42 25 6 Conference League Celta 37 25 10 Permanencia Osasuna 33 26 14 Permanencia Valencia 29 26 18 Descenso Mallorca 24 26 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 25



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 02/03/2025 LaLiga Osasuna 3-3 Valencia 24/09/2024 LaLiga Valencia 0-0 Osasuna 15/04/2024 LaLiga Osasuna 0-1 Valencia









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 22/02/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Valencia 15/02/2026 LaLiga Levante 0-2 Valencia 08/02/2026 LaLiga Valencia 0-2 Real Madrid 01/02/2026 LaLiga Betis 2-1 Valencia









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/03/2026 21:00 LaLiga Valencia Alavés 14/03/2026 18:30 LaLiga Real Oviedo Valencia 21/03/2026 21:00 LaLiga Sevilla Valencia









-Próximos partidos del Osasuna.

