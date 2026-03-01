Valencia 1 - 0 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 1 - 0 Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de marzo de 2026.
En el Estadio Mestalla, el Valencia logró una victoria crucial por 1-0 ante Osasuna, gracias a un penalti convertido por Largie Ramazani en el minuto 67. A pesar de que Osasuna tuvo una ligera ventaja en la posesión del balón, con un 52% frente al 48% del Valencia, fueron los locales quienes demostraron mayor eficacia frente al arco, liderando en remates totales con 14 intentos contra 9 de su rival. La defensa sólida del Valencia y la actuación destacada en el ataque de Ramazani, quien se convirtió en el protagonista al marcar el único gol del encuentro, fueron claves para asegurar los tres puntos.
El encuentro también estuvo marcado por la intervención del VAR en el minuto 85, que revisó una posible pena máxima a favor de Osasuna, pero tras la revisión, el árbitro decidió no tomar más acciones, manteniendo el marcador a favor del Valencia. Ambos equipos mostraron intensidad en el juego, reflejada en las amonestaciones recibidas por ambos lados, con tres tarjetas amarillas para cada equipo, pero sin incidencias que cambiaran el resultado final del partido. Con esta victoria, el Valencia suma puntos importantes en su lucha por alejarse de la zona de descenso, mientras que Osasuna se queda con la necesidad de recuperar terreno en la próxima jornada.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 1 - OSASUNA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Nunez, Eray Coemert, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.77); Guido Rodriguez, Largie Ramazani (Diego Lopez, min.90), Filip Ugrinic (Cesar Tarrega, min.77), Luis Rioja (Arnaut Danjuma, min.56); Javier Guerra, Umar Sadiq (Hugo Duro, min.90).
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Juan Cruz, min.81), Javi Galan; Jon Moncayola (Asier Osambela, min.90+3), Victor Munoz, Raul Moro (Enrique Barja, min.81), Lucas Torro (Moi Gomez, min.81), Ruben Garcia (Raul Garcia, min.74), Ante Budimir.
--GOLES.
1-0, min.67: Largie Ramazani, de penalti.
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Raul Gonzalez y Jose Munuera. Amonestó a Jose Gaya (min.30), Eray Coemert (min.58), Thierry Correia (min.90+5), por parte del VALENCIA. Amonestó a Valentin Rosier (min.21), Sergio Herrera (min.65), Moi Gomez (min.84), por parte del OSASUNA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.85: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Osasuna.
Min.86: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadio Mestalla (44,415 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Osasuna
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 6
|Remates
| 14
| 9
|Pases Totales
| 253
| 186
|Corners
| 5
| 4
|Faltas
| 14
| 13
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 74
| 80
|Ataques Peligrosos
| 39
| 29
|Centros
| 16
| 27
|Saques de Banda
| 14
| 12
|Saques de Portería
| 8
| 10
|Tratamientos
| 4
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 14
|Paradas
| 1
| 0
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 25
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 42
| 25
|6
| Conference League
| Celta
| 37
| 25
|10
| Permanencia
| Osasuna
| 33
| 26
|14
| Permanencia
| Valencia
| 29
| 26
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 25
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|02/03/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-3
| Valencia
|24/09/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Osasuna
|15/04/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|22/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Valencia
|15/02/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Valencia
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/03/2026 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Alavés
|14/03/2026 18:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Valencia
|21/03/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Valencia
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/03/2026 14:00
| LaLiga
| Osasuna
| Mallorca
|15/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Osasuna
|21/03/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Girona