Valencia 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 16 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mestalla, el Valencia y la Real Sociedad terminaron empatando a uno en un encuentro que mantuvo a los espectadores en vilo hasta el último minuto. La primera mitad del partido concluyó sin goles, pero la intensidad no decayó, reflejándose en la segunda parte con los goles de Diego Lopez asistido por Daniel Raba al minuto 57, y de Takefusa Kubo, con asistencia de Brais Mendez, tres minutos después. Este resultado deja a ambos equipos con un punto en la clasificación tras la primera jornada, mostrando un equilibrio en el juego que se vio reflejado en la posesión del balón y en los remates realizados por cada lado. El Valencia, con una posesión del 55% y un total de 16 remates, demostró tener un ligero dominio en el campo, aunque no fue suficiente para superar a una Real Sociedad que respondió con 13 remates y mantuvo una posesión del 45%. Ambos equipos mostraron su capacidad de crear oportunidades de gol, pero también la solidez en sus defensas. Las actuaciones destacadas incluyen la de los goleadores y la participación activa de los jugadores en el ataque, aunque sin incidencias significativas del VAR que alteraran el resultado final del partido. Este enfrentamiento dejó a Valencia y Real Sociedad en una posición intermedia en la tabla, aún con mucho por definir en la temporada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 1 - REAL SOCIEDAD 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.80); Luis Rioja, Javier Guerra (Filip Ugrinic, min.87), Pepelu (Baptiste Santamaria, min.80), Diego Lopez; Daniel Raba (Arnaut Danjuma, min.68), Hugo Duro (Andre Almeida, min.68).



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car (Aritz Elustondo, min.68), Aihen Munoz (Sergio Gomez, min.81); Benat Turrientes (Urko Gonzalez de Zarate, min.80), Takefusa Kubo (Goncalo Guedes, min.81), Brais Mendez (Orri Oskarsson, min.68), Pablo Marin, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.



--GOLES.

1-0, min.57: Diego Lopez (Daniel Raba) .

1-1, min.60: Takefusa Kubo (Brais Mendez) .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Jose Gaya (min.27), por parte del VALENCIA. Amonestó a Benat Turrientes (min.45+3), Aihen Munoz (min.67), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mestalla (45.333 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Real Sociedad Goles 1 1 Remates Fuera 7 8 Remates 16 13 Pases Totales 228 168 Corners 8 7 Faltas 5 11 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 7 2 Fueras de Juego 1 2 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 50 29 Ataques Peligrosos 26 23 Centros 19 9 Saques de Banda 18 18 Saques de Portería 11 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 6 Paradas 2 1 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 3 1 2 Champions Rayo 3 1 3 Champions Villarreal 3 1 4 Champions Real Sociedad 1 1 5 Champions Valencia 1 1 6 Europa League Athletic Bilbao 0 0 7 Europa League Atlético 0 0 8 Conference League Celta 0 0 18 Descenso Girona 0 1 19 Descenso Oviedo 0 1 20 Descenso Mallorca 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 19/01/2025 LaLiga Valencia 1-0 Real Sociedad 28/09/2024 LaLiga Real Sociedad 3-0 Valencia 16/05/2024 LaLiga Real Sociedad 1-0 Valencia 27/09/2023 LaLiga Valencia 0-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 23/05/2025 LaLiga Betis 1-1 Valencia 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 14/05/2025 LaLiga Alavés 1-0 Valencia 10/05/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta 10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/08/2025 17:00 LaLiga Osasuna Valencia 29/08/2025 21:30 LaLiga Valencia Getafe 14/09/2025 19:00 LaLiga Barcelona Valencia









