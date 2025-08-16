Valencia 1 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 16 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Mestalla, el Valencia y la Real Sociedad terminaron empatando a uno en un encuentro que mantuvo a los espectadores en vilo hasta el último minuto. La primera mitad del partido concluyó sin goles, pero la intensidad no decayó, reflejándose en la segunda parte con los goles de Diego Lopez asistido por Daniel Raba al minuto 57, y de Takefusa Kubo, con asistencia de Brais Mendez, tres minutos después. Este resultado deja a ambos equipos con un punto en la clasificación tras la primera jornada, mostrando un equilibrio en el juego que se vio reflejado en la posesión del balón y en los remates realizados por cada lado.
El Valencia, con una posesión del 55% y un total de 16 remates, demostró tener un ligero dominio en el campo, aunque no fue suficiente para superar a una Real Sociedad que respondió con 13 remates y mantuvo una posesión del 45%. Ambos equipos mostraron su capacidad de crear oportunidades de gol, pero también la solidez en sus defensas. Las actuaciones destacadas incluyen la de los goleadores y la participación activa de los jugadores en el ataque, aunque sin incidencias significativas del VAR que alteraran el resultado final del partido. Este enfrentamiento dejó a Valencia y Real Sociedad en una posición intermedia en la tabla, aún con mucho por definir en la temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 1 - REAL SOCIEDAD 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.80); Luis Rioja, Javier Guerra (Filip Ugrinic, min.87), Pepelu (Baptiste Santamaria, min.80), Diego Lopez; Daniel Raba (Arnaut Danjuma, min.68), Hugo Duro (Andre Almeida, min.68).
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car (Aritz Elustondo, min.68), Aihen Munoz (Sergio Gomez, min.81); Benat Turrientes (Urko Gonzalez de Zarate, min.80), Takefusa Kubo (Goncalo Guedes, min.81), Brais Mendez (Orri Oskarsson, min.68), Pablo Marin, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
--GOLES.
1-0, min.57: Diego Lopez (Daniel Raba) .
1-1, min.60: Takefusa Kubo (Brais Mendez) .
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a Jose Gaya (min.27), por parte del VALENCIA. Amonestó a Benat Turrientes (min.45+3), Aihen Munoz (min.67), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mestalla (45.333 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Real Sociedad
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 8
|Remates
| 16
| 13
|Pases Totales
| 228
| 168
|Corners
| 8
| 7
|Faltas
| 5
| 11
|Posesión
| 55%
| 45%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 50
| 29
|Ataques Peligrosos
| 26
| 23
|Centros
| 19
| 9
|Saques de Banda
| 18
| 18
|Saques de Portería
| 11
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 6
|Paradas
| 2
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 3
| 1
|2
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|3
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|4
| Champions
| Real Sociedad
| 1
| 1
|5
| Champions
| Valencia
| 1
| 1
|6
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|7
| Europa League
| Atlético
| 0
| 0
|8
| Conference League
| Celta
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Girona
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Mallorca
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|19/01/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Real Sociedad
|28/09/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-0
| Valencia
|16/05/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Valencia
|27/09/2023
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|14/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Valencia
|10/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|10/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/08/2025 17:00
| LaLiga
| Osasuna
| Valencia
|29/08/2025 21:30
| LaLiga
| Valencia
| Getafe
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Valencia
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/08/2025 19:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Espanyol
|30/08/2025 19:00
| LaLiga
| Oviedo
| Real Sociedad
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Real Madrid