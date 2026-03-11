Victoria Mboko 2 - 0 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista canadiense Victoria Mboko ha avanzado a los cuartos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Amanda Anisimova (6-4, 6-1) en Indian Wells. Mboko logró imponerse en el encuentro gracias a su eficacia al servicio y a su capacidad para romper el servicio de su rival en momentos clave del partido. Durante el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el séptimo juego, donde Mboko logró el primer 'break' del partido, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set a su favor por 6-4. En el segundo set, Mboko mostró una superioridad aún más marcada, consiguiendo romper el servicio de Anisimova en tres ocasiones y ganando el set por un contundente 6-1. Victoria Mboko destacó por su solidez al servicio a lo largo del partido, lo que le permitió avanzar a la siguiente ronda sin ceder ningún set. Con este resultado, Mboko no solo avanza a los cuartos de final del BNP Paribas Open sino que también demuestra su capacidad para competir al más alto nivel en torneos de categoría WTA 1000.



