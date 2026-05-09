Viktorija Golubic 1 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva ha avanzado a los octavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la suiza Viktorija Golubic por la vía rápida (6-1, 4-6, 6-0) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 56 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva dominó con un marcador de 6-1, logrando romper el servicio de Golubic en tres ocasiones. En el segundo set, Golubic se recuperó y ganó 6-4, aprovechando dos quiebres de servicio. En el set decisivo, Andreeva volvió a mostrar superioridad, ganando 6-0 y rompiendo el servicio de Golubic en tres ocasiones sin conceder ningún juego. Durante el partido, Andreeva mostró un sólido desempeño en el servicio, con un porcentaje de primeros servicios del 70% y ganando el 58% de los puntos con su servicio.



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