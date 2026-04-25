Vilius Gaubas 0 - 2 Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.





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El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al lituano Vilius Gaubas por la vía rápida con un marcador de 6-3, 6-4 en 1 hora y 24 minutos. En el primer set, Felix Auger-Aliassime logró un break crucial en el sexto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-3. Auger-Aliassime mantuvo un sólido servicio, sin conceder oportunidades de break a su rival. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el noveno juego, donde Auger-Aliassime logró romper el servicio de Gaubas, asegurando así el set y el partido con un 6-4. Durante el partido, Auger-Aliassime mostró una alta efectividad en su primer servicio, ganando el 72% de los puntos con su primer saque y consiguiendo un total de 7 aces.



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