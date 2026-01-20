Villareal 1 - 2 Ajax | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 1 - 2 Ajax: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions
Villareal 1 - 2 Ajax: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Publicado: martes, 20 enero 2026 22:57
Madrid, 20 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Villareal se enfrentó al Ajax en un partido de la Champions el pasado 20 de enero de 2026. El encuentro finalizó con victoria del conjunto holandés por 2-1. Los goles fueron marcados por Tani Oluwaseyi en el minuto 49 para los locales, mientras que Oscar Gloukh en el 61 y Oliver Edvardsen en el 90 dieron la vuelta al marcador para el Ajax. A lo largo del partido, el equipo visitante fue el que llevó la iniciativa, con un mayor número de remates (14 frente a 18) y mayor posesión de balón (62% para el Ajax). Destaca la actuación del centrocampista Oscar Gloukh, quien se mostró muy participativo en ataque y anotó el gol del empate. Por su parte, Tani Oluwaseyi fue el jugador más destacado del Villareal, marcando el único tanto de su equipo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLAREAL 1 - AJAX 2 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe (Georges Mikautadze, min.72), Santi Comesana, Thomas Partey (Daniel Parejo, min.74), Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.46); Ayoze Perez (Gerard Moreno, min.72), Tani Oluwaseyi.

AJAX: Vitezslav Jaros; Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas, Owen Wijndal (Kian Fitz-Jim, min.85); Davy Klaassen, Youri Regeer (Ko Itakura, min.54), Jorthy Mokio (Sean Steur, min.71); Oscar Gloukh (Oliver Edvardsen, min.85), Kasper Dolberg (Rayane Bounida, min.71), Mika Godts.

--GOLES.
1-0, min.49: Tani Oluwaseyi (Rafa Marin) .
1-1, min.61: Oscar Gloukh.
1-2, min.90: Oliver Edvardsen (Anton Gaaei) .


--ÁRBITRO.
Nicholas Walsh, asistido en las bandas por Francis Connor y Daniel McFarlane, en el VAR: Andrew Dallas y Christian Dingert. Amonestó a Santiago Mourino (min.60), Thomas Partey (min.71), Rafa Marin (min.80), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Owen Wijndal (min.12), Aaron Bouwman (min.88), por parte del AJAX.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.50: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Villarreal.

Min.52: META PERMANECE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Villarreal permanece.


--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica

-Estadísticas del partido.



Estadística Villareal Ajax
Goles 1 2
Remates Fuera 8 4
Remates 18 14
Pases Totales 393 636
Corners 7 5
Faltas 11 10
Posesión 38% 62%
Tiros Bloqueados 3 5
Fueras de Juego 2 0
Tarjetas Amarillas 3 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 67 101
Ataques Peligrosos 34 51
Centros 14 19
Saques de Banda 12 5
Saques de Portería 8 11
Tratamientos 0 3
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 10 13
Paradas 3 6
Contra Golpes 5 2



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 21 7
2 Real Madrid 15 7
3 Bayern Munich 15 6
4 Tottenham Hotspur 14 7
5 Paris Saint-Germain 13 6
6 Manchester City 13 7
7 Atalanta 13 6
8 Inter 12 7
9 Atlético 12 6
10 Liverpool 12 6
11 Borussia Dortmund 11 7
12 Newcastle United 10 6
13 Chelsea 10 6
14 Sporting CP 10 6
15 Barcelona 10 6
16 Marseille 9 6
17 Juventus 9 6
18 Galatasaray 9 6
19 Bayer Leverkusen 9 7
20 Monaco 9 7
21 PSV Eindhoven 8 6
22 Olympiacos 8 7
23 Qarabag FK 7 6
24 Brujas 7 7
25 SSC Napoli 7 6
26 FC Copenhague 7 6
27 Bodoe/Glimt 6 7
28 Benfica 6 6
29 Pafos FC 6 6
30 Union St.Gilloise 6 6
31 Ajax 6 7
32 Athletic Bilbao 5 6
33 Eintracht Frankfurt 4 6
34 Slavia Prague 3 6
35 Villarreal 1 7
36 Kairat Almaty 1 7



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal
21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona




-Últimos Resultados del Ajax.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax
10/12/2025 Champions Qarabag FK 2-4 Ajax
25/11/2025 Champions Ajax 0-2 Benfica
05/11/2025 Champions Ajax 0-3 Galatasaray
22/10/2025 Champions Chelsea 5-1 Ajax




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/01/2026 21:00 LaLiga Villarreal Real Madrid
28/01/2026 21:00 Champions Bayer Leverkusen Villarreal
31/01/2026 16:15 LaLiga Osasuna Villarreal




-Próximos partidos del Ajax.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
28/01/2026 21:00 Champions Ajax Olympiacos


