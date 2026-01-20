Villareal 1 - 2 Ajax | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 1 - 2 Ajax: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Villareal se enfrentó al Ajax en un partido de la Champions el pasado 20 de enero de 2026. El encuentro finalizó con victoria del conjunto holandés por 2-1. Los goles fueron marcados por Tani Oluwaseyi en el minuto 49 para los locales, mientras que Oscar Gloukh en el 61 y Oliver Edvardsen en el 90 dieron la vuelta al marcador para el Ajax.
A lo largo del partido, el equipo visitante fue el que llevó la iniciativa, con un mayor número de remates (14 frente a 18) y mayor posesión de balón (62% para el Ajax). Destaca la actuación del centrocampista Oscar Gloukh, quien se mostró muy participativo en ataque y anotó el gol del empate. Por su parte, Tani Oluwaseyi fue el jugador más destacado del Villareal, marcando el único tanto de su equipo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 1 - AJAX 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe (Georges Mikautadze, min.72), Santi Comesana, Thomas Partey (Daniel Parejo, min.74), Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.46); Ayoze Perez (Gerard Moreno, min.72), Tani Oluwaseyi.
AJAX: Vitezslav Jaros; Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas, Owen Wijndal (Kian Fitz-Jim, min.85); Davy Klaassen, Youri Regeer (Ko Itakura, min.54), Jorthy Mokio (Sean Steur, min.71); Oscar Gloukh (Oliver Edvardsen, min.85), Kasper Dolberg (Rayane Bounida, min.71), Mika Godts.
--GOLES.
1-0, min.49: Tani Oluwaseyi (Rafa Marin) .
1-1, min.61: Oscar Gloukh.
1-2, min.90: Oliver Edvardsen (Anton Gaaei) .
--ÁRBITRO.
Nicholas Walsh, asistido en las bandas por Francis Connor y Daniel McFarlane, en el VAR: Andrew Dallas y Christian Dingert. Amonestó a Santiago Mourino (min.60), Thomas Partey (min.71), Rafa Marin (min.80), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Owen Wijndal (min.12), Aaron Bouwman (min.88), por parte del AJAX.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.50: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Villarreal.
Min.52: META PERMANECE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Villarreal permanece.
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Ajax
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 8
| 4
|Remates
| 18
| 14
|Pases Totales
| 393
| 636
|Corners
| 7
| 5
|Faltas
| 11
| 10
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 5
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 67
| 101
|Ataques Peligrosos
| 34
| 51
|Centros
| 14
| 19
|Saques de Banda
| 12
| 5
|Saques de Portería
| 8
| 11
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 13
|Paradas
| 3
| 6
|Contra Golpes
| 5
| 2
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 21
| 7
|2
| Real Madrid
| 15
| 7
|3
| Bayern Munich
| 15
| 6
|4
| Tottenham Hotspur
| 14
| 7
|5
| Paris Saint-Germain
| 13
| 6
|6
| Manchester City
| 13
| 7
|7
| Atalanta
| 13
| 6
|8
| Inter
| 12
| 7
|9
| Atlético
| 12
| 6
|10
| Liverpool
| 12
| 6
|11
| Borussia Dortmund
| 11
| 7
|12
| Newcastle United
| 10
| 6
|13
| Chelsea
| 10
| 6
|14
| Sporting CP
| 10
| 6
|15
| Barcelona
| 10
| 6
|16
| Marseille
| 9
| 6
|17
| Juventus
| 9
| 6
|18
| Galatasaray
| 9
| 6
|19
| Bayer Leverkusen
| 9
| 7
|20
| Monaco
| 9
| 7
|21
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|22
| Olympiacos
| 8
| 7
|23
| Qarabag FK
| 7
| 6
|24
| Brujas
| 7
| 7
|25
| SSC Napoli
| 7
| 6
|26
| FC Copenhague
| 7
| 6
|27
| Bodoe/Glimt
| 6
| 7
|28
| Benfica
| 6
| 6
|29
| Pafos FC
| 6
| 6
|30
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|31
| Ajax
| 6
| 7
|32
| Athletic Bilbao
| 5
| 6
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|34
| Slavia Prague
| 3
| 6
|35
| Villarreal
| 1
| 7
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| Villarreal
| 1-2
| Ajax
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| Villarreal
| 1-2
| Ajax
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
-Últimos Resultados del Ajax.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| Villarreal
| 1-2
| Ajax
|10/12/2025
| Champions
| Qarabag FK
| 2-4
| Ajax
|25/11/2025
| Champions
| Ajax
| 0-2
| Benfica
|05/11/2025
| Champions
| Ajax
| 0-3
| Galatasaray
|22/10/2025
| Champions
| Chelsea
| 5-1
| Ajax
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/01/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Real Madrid
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Bayer Leverkusen
| Villarreal
|31/01/2026 16:15
| LaLiga
| Osasuna
| Villarreal
-Próximos partidos del Ajax.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Ajax
| Olympiacos