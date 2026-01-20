Villareal 1 - 2 Ajax | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 1 - 2 Ajax: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Villareal se enfrentó al Ajax en un partido de la Champions el pasado 20 de enero de 2026. El encuentro finalizó con victoria del conjunto holandés por 2-1. Los goles fueron marcados por Tani Oluwaseyi en el minuto 49 para los locales, mientras que Oscar Gloukh en el 61 y Oliver Edvardsen en el 90 dieron la vuelta al marcador para el Ajax. A lo largo del partido, el equipo visitante fue el que llevó la iniciativa, con un mayor número de remates (14 frente a 18) y mayor posesión de balón (62% para el Ajax). Destaca la actuación del centrocampista Oscar Gloukh, quien se mostró muy participativo en ataque y anotó el gol del empate. Por su parte, Tani Oluwaseyi fue el jugador más destacado del Villareal, marcando el único tanto de su equipo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 1 - AJAX 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe (Georges Mikautadze, min.72), Santi Comesana, Thomas Partey (Daniel Parejo, min.74), Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.46); Ayoze Perez (Gerard Moreno, min.72), Tani Oluwaseyi.



AJAX: Vitezslav Jaros; Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas, Owen Wijndal (Kian Fitz-Jim, min.85); Davy Klaassen, Youri Regeer (Ko Itakura, min.54), Jorthy Mokio (Sean Steur, min.71); Oscar Gloukh (Oliver Edvardsen, min.85), Kasper Dolberg (Rayane Bounida, min.71), Mika Godts.



--GOLES.

1-0, min.49: Tani Oluwaseyi (Rafa Marin) .

1-1, min.61: Oscar Gloukh.

1-2, min.90: Oliver Edvardsen (Anton Gaaei) .





--ÁRBITRO.

Nicholas Walsh, asistido en las bandas por Francis Connor y Daniel McFarlane, en el VAR: Andrew Dallas y Christian Dingert. Amonestó a Santiago Mourino (min.60), Thomas Partey (min.71), Rafa Marin (min.80), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Owen Wijndal (min.12), Aaron Bouwman (min.88), por parte del AJAX.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.50: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Villarreal.



Min.52: META PERMANECE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Villarreal permanece.





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Ajax Goles 1 2 Remates Fuera 8 4 Remates 18 14 Pases Totales 393 636 Corners 7 5 Faltas 11 10 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 3 5 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 67 101 Ataques Peligrosos 34 51 Centros 14 19 Saques de Banda 12 5 Saques de Portería 8 11 Tratamientos 0 3 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 10 13 Paradas 3 6 Contra Golpes 5 2



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 21 7 2 Real Madrid 15 7 3 Bayern Munich 15 6 4 Tottenham Hotspur 14 7 5 Paris Saint-Germain 13 6 6 Manchester City 13 7 7 Atalanta 13 6 8 Inter 12 7 9 Atlético 12 6 10 Liverpool 12 6 11 Borussia Dortmund 11 7 12 Newcastle United 10 6 13 Chelsea 10 6 14 Sporting CP 10 6 15 Barcelona 10 6 16 Marseille 9 6 17 Juventus 9 6 18 Galatasaray 9 6 19 Bayer Leverkusen 9 7 20 Monaco 9 7 21 PSV Eindhoven 8 6 22 Olympiacos 8 7 23 Qarabag FK 7 6 24 Brujas 7 7 25 SSC Napoli 7 6 26 FC Copenhague 7 6 27 Bodoe/Glimt 6 7 28 Benfica 6 6 29 Pafos FC 6 6 30 Union St.Gilloise 6 6 31 Ajax 6 7 32 Athletic Bilbao 5 6 33 Eintracht Frankfurt 4 6 34 Slavia Prague 3 6 35 Villarreal 1 7 36 Kairat Almaty 1 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Ajax.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax 10/12/2025 Champions Qarabag FK 2-4 Ajax 25/11/2025 Champions Ajax 0-2 Benfica 05/11/2025 Champions Ajax 0-3 Galatasaray 22/10/2025 Champions Chelsea 5-1 Ajax









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/01/2026 21:00 LaLiga Villarreal Real Madrid 28/01/2026 21:00 Champions Bayer Leverkusen Villarreal 31/01/2026 16:15 LaLiga Osasuna Villarreal









-Próximos partidos del Ajax.

