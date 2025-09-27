Villareal 1 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

El Villarreal se impuso por 1-0 al Athletic en un partido disputado en el Estadio de la Ceramica, con un gol de Alberto Moleiro en el minuto 77. Los locales dominaron el encuentro con mayor posesión de balón (42%) y más remates (14 por 13), mostrando un juego más ofensivo. El encuentro tuvo dos revisiones del VAR en el minuto 30 y en el 90+2, sin que ninguna derivara en cambios significativos. Moleiro, autor del tanto decisivo, fue el jugador más participativo en ataque por parte del Villarreal.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 1 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Ilias Akhomach (Tajon Buchanan, min.46), Thomas Partey (Daniel Parejo, min.72), Pape Gueye, Manor Solomon (Alberto Moleiro, min.72); Nicolas Pepe (Alfonso Pedraza, min.90), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.72).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.68), Mikel Jauregizar, Inaki Williams (Maroan Sannadi, min.75), Oihan Sancet, Unai Gomez (Robert Navarro, min.58), Gorka Guruzeta (Jesus Areso, min.68).



--GOLES.

1-0, min.77: Alberto Moleiro.





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Pablo Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Tajon Buchanan (min.84), Daniel Parejo (min.90+2), por parte del VILLAREAL. por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.30: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Villarreal.



Min.30: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.



Min.90(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Villarreal.



Min.90(+2) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (19,908 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Athletic de Bilbao Goles 1 0 Remates Fuera 7 2 Remates 14 13 Pases Totales 179 244 Corners 6 4 Faltas 14 6 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 2 7 Fueras de Juego 5 0 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 78 121 Ataques Peligrosos 42 67 Centros 6 9 Saques de Banda 12 15 Saques de Portería 2 5 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 6 19 Paradas 4 4 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 7 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Atlético 12 7 5 Europa League Espanyol 12 7 6 Conference League Getafe 11 7 8 Permanencia Athletic Bilbao 10 7 18 Descenso Mallorca 5 7 19 Descenso Real Oviedo 3 6 20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 06/04/2025 LaLiga Villarreal 0-0 Athletic Bilbao 08/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Villarreal 14/04/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Villarreal 05/11/2023 LaLiga Villarreal 2-3 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 01/10/2025 21:00 Champions Villarreal Juventus 04/10/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Villarreal 18/10/2025 18:30 LaLiga Villarreal Betis









-Próximos partidos del Athletic.

