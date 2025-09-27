Villareal 1 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

sábado, 27 septiembre 2025 22:56

Madrid, 27 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Villarreal se impuso por 1-0 al Athletic en un partido disputado en el Estadio de la Ceramica, con un gol de Alberto Moleiro en el minuto 77. Los locales dominaron el encuentro con mayor posesión de balón (42%) y más remates (14 por 13), mostrando un juego más ofensivo. El encuentro tuvo dos revisiones del VAR en el minuto 30 y en el 90+2, sin que ninguna derivara en cambios significativos. Moleiro, autor del tanto decisivo, fue el jugador más participativo en ataque por parte del Villarreal.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLAREAL 1 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Ilias Akhomach (Tajon Buchanan, min.46), Thomas Partey (Daniel Parejo, min.72), Pape Gueye, Manor Solomon (Alberto Moleiro, min.72); Nicolas Pepe (Alfonso Pedraza, min.90), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.72).

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.68), Mikel Jauregizar, Inaki Williams (Maroan Sannadi, min.75), Oihan Sancet, Unai Gomez (Robert Navarro, min.58), Gorka Guruzeta (Jesus Areso, min.68).

--GOLES.
1-0, min.77: Alberto Moleiro.


--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Pablo Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Tajon Buchanan (min.84), Daniel Parejo (min.90+2), por parte del VILLAREAL. por parte del ATHLETIC DE BILBAO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.30: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Villarreal.

Min.30: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.

Min.90(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Villarreal.

Min.90(+2) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.


--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (19,908 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Villareal Athletic de Bilbao
Goles 1 0
Remates Fuera 7 2
Remates 14 13
Pases Totales 179 244
Corners 6 4
Faltas 14 6
Posesión 42% 58%
Tiros Bloqueados 2 7
Fueras de Juego 5 0
Tarjetas Amarillas 2 0
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 78 121
Ataques Peligrosos 42 67
Centros 6 9
Saques de Banda 12 15
Saques de Portería 2 5
Tratamientos 0 3
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 6 19
Paradas 4 4
Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 7
2 Champions Barcelona 16 6
3 Champions Villarreal 16 7
4 Champions Atlético 12 7
5 Europa League Espanyol 12 7
6 Conference League Getafe 11 7
8 Permanencia Athletic Bilbao 10 7
18 Descenso Mallorca 5 7
19 Descenso Real Oviedo 3 6
20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
06/04/2025 LaLiga Villarreal 0-0 Athletic Bilbao
08/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Villarreal
14/04/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Villarreal
05/11/2023 LaLiga Villarreal 2-3 Athletic Bilbao




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna
16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal




-Últimos Resultados del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/10/2025 21:00 Champions Villarreal Juventus
04/10/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Villarreal
18/10/2025 18:30 LaLiga Villarreal Betis




-Próximos partidos del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/10/2025 21:00 Champions Borussia Dortmund Athletic Bilbao
04/10/2025 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Mallorca
19/10/2025 14:00 LaLiga Elche Athletic Bilbao


