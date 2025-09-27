Villareal 1 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 27 de septiembre de 2025.
El Villarreal se impuso por 1-0 al Athletic en un partido disputado en el Estadio de la Ceramica, con un gol de Alberto Moleiro en el minuto 77. Los locales dominaron el encuentro con mayor posesión de balón (42%) y más remates (14 por 13), mostrando un juego más ofensivo. El encuentro tuvo dos revisiones del VAR en el minuto 30 y en el 90+2, sin que ninguna derivara en cambios significativos. Moleiro, autor del tanto decisivo, fue el jugador más participativo en ataque por parte del Villarreal.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 1 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Ilias Akhomach (Tajon Buchanan, min.46), Thomas Partey (Daniel Parejo, min.72), Pape Gueye, Manor Solomon (Alberto Moleiro, min.72); Nicolas Pepe (Alfonso Pedraza, min.90), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.72).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.68), Mikel Jauregizar, Inaki Williams (Maroan Sannadi, min.75), Oihan Sancet, Unai Gomez (Robert Navarro, min.58), Gorka Guruzeta (Jesus Areso, min.68).
--GOLES.
1-0, min.77: Alberto Moleiro.
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Pablo Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Tajon Buchanan (min.84), Daniel Parejo (min.90+2), por parte del VILLAREAL. por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.30: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Villarreal.
Min.30: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
Min.90(+2) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Villarreal.
Min.90(+2) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (19,908 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 2
|Remates
| 14
| 13
|Pases Totales
| 179
| 244
|Corners
| 6
| 4
|Faltas
| 14
| 6
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 7
|Fueras de Juego
| 5
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 78
| 121
|Ataques Peligrosos
| 42
| 67
|Centros
| 6
| 9
|Saques de Banda
| 12
| 15
|Saques de Portería
| 2
| 5
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 6
| 19
|Paradas
| 4
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Atlético
| 12
| 7
|5
| Europa League
| Espanyol
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Getafe
| 11
| 7
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 10
| 7
|18
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|06/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Athletic Bilbao
|08/12/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Villarreal
|14/04/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Villarreal
|05/11/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/10/2025 21:00
| Champions
| Villarreal
| Juventus
|04/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Villarreal
|18/10/2025 18:30
| LaLiga
| Villarreal
| Betis
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/10/2025 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Athletic Bilbao
|04/10/2025 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Mallorca
|19/10/2025 14:00
| LaLiga
| Elche
| Athletic Bilbao