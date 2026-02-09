Villareal 4 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 4 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 9 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal se impuso con autoridad ante el Espanyol con un marcador de 4-1, destacando en el encuentro por su dominio en el ataque y una posesión equilibrada que reflejó su control durante el partido. Los goles fueron obra de Georges Mikautadze, quien abrió el marcador asistido por Tajon Buchanan, seguido de un autogol de Jose Salinas, mientras que Nicolas Pepe y Alberto Moleiro ampliaron la ventaja, antes de que Leandro Cabrera descontara para el Espanyol. La intervención del VAR mantuvo un gol a favor del Villarreal, confirmando la decisión inicial del árbitro sin cambios en el marcador por esta vía.
El Villarreal, con este triunfo, se posiciona firmemente en la lucha por un lugar en la Champions, aprovechando su partido pendiente para igualar en puntos al Atlético Madrid, ambos con 45 puntos pero con un partido menos para el Submarino Amarillo. Por otro lado, el Espanyol, pese a la derrota, se mantiene fuera de la zona de descenso, aunque no logra distanciarse significativamente de los puestos de peligro. Ambos equipos mostraron una intensa actividad en el campo, pero fue el Villarreal quien supo capitalizar sus oportunidades frente a un Espanyol que no pudo concretar sus ataques en goles.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 4 - ESPANYOL 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.73), Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Ayoze Perez, min.64), Daniel Parejo (Santi Comesana, min.65), Pape Gueye, Alberto Moleiro (Hugo Lopez, min.80); Nicolas Pepe, Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.73).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero (Clemens Riedel, min.46), Leandro Cabrera, Jose Salinas; Urko Gonzalez de Zarate, Pere Milla (Antoniu Roca, min.72), Tyrhys Dolan (Cyril Ngonge, min.59), Pol Lozano, Edu Exposito (Charles Pickel, min.59), Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.59).
--GOLES.
1-0, min.35: Georges Mikautadze (Tajon Buchanan) .
2-0, min.41: Jose Salinas (pp).
3-0, min.50: Nicolas Pepe (Alberto Moleiro) .
4-0, min.55: Alberto Moleiro (Georges Mikautadze) .
4-1, min.88: Leandro Cabrera (Cyril Ngonge) .
Gol en propia puerta Jose Salinas en el minuto 41 .
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Valentin Pizarro y Jorge Figueroa. Amonestó a Tajon Buchanan (min.16), Pape Gueye (min.70), Sergi Cardona (min.89), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Edu Exposito (min.53), Clemens Riedel (min.57), Jose Salinas (min.6), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.42: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (16,825 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Espanyol
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 5
|Remates
| 10
| 9
|Pases Totales
| 426
| 438
|Corners
| 5
| 8
|Faltas
| 18
| 11
|Posesión
| 49%
| 51%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 1
|Ataques
| 76
| 95
|Ataques Peligrosos
| 33
| 51
|Centros
| 17
| 30
|Saques de Banda
| 11
| 14
|Saques de Portería
| 7
| 6
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 19
|Paradas
| 1
| 0
|Contra Golpes
| 7
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 57
| 23
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 23
|4
| Champions
| Villarreal
| 45
| 22
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 23
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|27/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Espanyol
|26/09/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Villarreal
|27/04/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|31/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Villarreal
|28/01/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 3-0
| Villarreal
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Villarreal
| 1-2
| Ajax
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/02/2026 16:15
| LaLiga
| Getafe
| Villarreal
|18/02/2026 20:00
| LaLiga
| Levante
| Villarreal
|22/02/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Valencia
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/02/2026 14:00
| LaLiga
| Espanyol
| Celta
|21/02/2026 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Espanyol
|01/03/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Espanyol