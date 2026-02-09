Villareal 4 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 4 - 1 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de febrero de 2026.

En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal se impuso con autoridad ante el Espanyol con un marcador de 4-1, destacando en el encuentro por su dominio en el ataque y una posesión equilibrada que reflejó su control durante el partido. Los goles fueron obra de Georges Mikautadze, quien abrió el marcador asistido por Tajon Buchanan, seguido de un autogol de Jose Salinas, mientras que Nicolas Pepe y Alberto Moleiro ampliaron la ventaja, antes de que Leandro Cabrera descontara para el Espanyol. La intervención del VAR mantuvo un gol a favor del Villarreal, confirmando la decisión inicial del árbitro sin cambios en el marcador por esta vía. El Villarreal, con este triunfo, se posiciona firmemente en la lucha por un lugar en la Champions, aprovechando su partido pendiente para igualar en puntos al Atlético Madrid, ambos con 45 puntos pero con un partido menos para el Submarino Amarillo. Por otro lado, el Espanyol, pese a la derrota, se mantiene fuera de la zona de descenso, aunque no logra distanciarse significativamente de los puestos de peligro. Ambos equipos mostraron una intensa actividad en el campo, pero fue el Villarreal quien supo capitalizar sus oportunidades frente a un Espanyol que no pudo concretar sus ataques en goles.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 4 - ESPANYOL 1 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.73), Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Ayoze Perez, min.64), Daniel Parejo (Santi Comesana, min.65), Pape Gueye, Alberto Moleiro (Hugo Lopez, min.80); Nicolas Pepe, Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.73).



ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero (Clemens Riedel, min.46), Leandro Cabrera, Jose Salinas; Urko Gonzalez de Zarate, Pere Milla (Antoniu Roca, min.72), Tyrhys Dolan (Cyril Ngonge, min.59), Pol Lozano, Edu Exposito (Charles Pickel, min.59), Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.59).



--GOLES.

1-0, min.35: Georges Mikautadze (Tajon Buchanan) .

2-0, min.41: Jose Salinas (pp).

3-0, min.50: Nicolas Pepe (Alberto Moleiro) .

4-0, min.55: Alberto Moleiro (Georges Mikautadze) .

4-1, min.88: Leandro Cabrera (Cyril Ngonge) .

Gol en propia puerta Jose Salinas en el minuto 41 .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Valentin Pizarro y Jorge Figueroa. Amonestó a Tajon Buchanan (min.16), Pape Gueye (min.70), Sergi Cardona (min.89), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Edu Exposito (min.53), Clemens Riedel (min.57), Jose Salinas (min.6), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.42: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.



Min.43: Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Villarreal permanece.





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (16,825 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Espanyol Goles 4 1 Remates Fuera 4 5 Remates 10 9 Pases Totales 426 438 Corners 5 8 Faltas 18 11 Posesión 49% 51% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Ataques 76 95 Ataques Peligrosos 33 51 Centros 17 30 Saques de Banda 11 14 Saques de Portería 7 6 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 19 Paradas 1 0 Contra Golpes 7 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 57 23 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 45 22 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 34 23 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol 26/09/2024 LaLiga Espanyol 1-2 Villarreal 27/04/2023 LaLiga Villarreal 4-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 28/01/2026 Champions Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal 24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid 20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol 30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol 16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/02/2026 16:15 LaLiga Getafe Villarreal 18/02/2026 20:00 LaLiga Levante Villarreal 22/02/2026 21:00 LaLiga Villarreal Valencia









-Próximos partidos del Espanyol.

