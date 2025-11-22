Villareal 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 22 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal se impuso por 2-1 ante el Mallorca, en un encuentro marcado por la intervención del VAR. Los goles llegaron temprano en el partido, con Gerard Moreno abriendo el marcador para el equipo local en el minuto 6, asistido por Ayoze Perez, y Samu igualando para el Mallorca dos minutos después, en una jugada iniciada por Pablo Torre. La segunda mitad vio una mayor iniciativa por parte del Villarreal, reflejada en la posesión del balón y el número de remates, culminando en el gol de la victoria marcado por Tani Oluwaseyi en el minuto 83.
El partido también estuvo marcado por momentos críticos revisados por el VAR, incluyendo una situación en el minuto 77 donde inicialmente se señaló un penalti a favor del Villarreal, pero tras la revisión, el árbitro revocó su decisión, eliminando la penalización. Posteriormente, en el minuto 84, tras otra revisión del VAR, se confirmó un gol para el Villarreal, asegurando su victoria. Las tarjetas amarillas fueron mostradas a Luiz Junior y Tajon Buchanan del Villarreal, y a Lucas Bergstroem y Johan Mojica del Mallorca, pero no hubo expulsiones que afectaran el resultado final.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 2 - MALLORCA 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin (Tajon Buchanan, min.80), Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Thomas Partey (Pape Gueye, min.63), Alberto Moleiro (Manor Solomon, min.74); Gerard Moreno (Georges Mikautadze, min.63), Ayoze Perez (Tani Oluwaseyi, min.63).
MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell (Javi Llabres, min.87), Samu, Antonio Sanchez (Takuma Asano, min.86), Pablo Torre (Sergi Darder, min.69), Jan Virgili (Vedat Muriqi, min.74), Mateo Joseph (Manu Morlanes, min.86).
--GOLES.
1-0, min.6: Gerard Moreno (Ayoze Perez) .
1-1, min.8: Samu (Pablo Torre) .
2-1, min.83: Tani Oluwaseyi.
--ÁRBITRO.
Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Carlos del Cerro y Javier Iglesias. Amonestó a Luiz Junior (min.89), Tajon Buchanan (min.90+7), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Lucas Bergstroem (min.67), Johan Mojica (min.75), por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.77: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Villarreal.
Min.78: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la penalización a Villarreal.
Min.84: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.
Min.84: ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para Villarreal.
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (16,854 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Mallorca
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 3
|Remates
| 14
| 9
|Pases Totales
| 515
| 371
|Corners
| 3
| 1
|Faltas
| 15
| 9
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 3
|Fueras de Juego
| 3
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 120
| 108
|Ataques Peligrosos
| 66
| 36
|Centros
| 7
| 6
|Saques de Banda
| 15
| 13
|Saques de Portería
| 4
| 12
|Tratamientos
| 2
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 18
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 31
| 13
|2
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|16
| Permanencia
| Mallorca
| 12
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 13
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|20/01/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Mallorca
|14/09/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Villarreal
|20/01/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-1
| Mallorca
|18/08/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|09/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Getafe
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/11/2025 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Villarreal
|30/11/2025 14:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Villarreal
|06/12/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Getafe
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/11/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Osasuna
|05/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Mallorca
|13/12/2025 16:15
| LaLiga
| Mallorca
| Elche