Villareal 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio de la Cerámica, el Villarreal se impuso por 2-1 ante el Mallorca, en un encuentro marcado por la intervención del VAR. Los goles llegaron temprano en el partido, con Gerard Moreno abriendo el marcador para el equipo local en el minuto 6, asistido por Ayoze Perez, y Samu igualando para el Mallorca dos minutos después, en una jugada iniciada por Pablo Torre. La segunda mitad vio una mayor iniciativa por parte del Villarreal, reflejada en la posesión del balón y el número de remates, culminando en el gol de la victoria marcado por Tani Oluwaseyi en el minuto 83. El partido también estuvo marcado por momentos críticos revisados por el VAR, incluyendo una situación en el minuto 77 donde inicialmente se señaló un penalti a favor del Villarreal, pero tras la revisión, el árbitro revocó su decisión, eliminando la penalización. Posteriormente, en el minuto 84, tras otra revisión del VAR, se confirmó un gol para el Villarreal, asegurando su victoria. Las tarjetas amarillas fueron mostradas a Luiz Junior y Tajon Buchanan del Villarreal, y a Lucas Bergstroem y Johan Mojica del Mallorca, pero no hubo expulsiones que afectaran el resultado final.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 2 - MALLORCA 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin (Tajon Buchanan, min.80), Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Thomas Partey (Pape Gueye, min.63), Alberto Moleiro (Manor Solomon, min.74); Gerard Moreno (Georges Mikautadze, min.63), Ayoze Perez (Tani Oluwaseyi, min.63).



MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Omar Mascarell (Javi Llabres, min.87), Samu, Antonio Sanchez (Takuma Asano, min.86), Pablo Torre (Sergi Darder, min.69), Jan Virgili (Vedat Muriqi, min.74), Mateo Joseph (Manu Morlanes, min.86).



--GOLES.

1-0, min.6: Gerard Moreno (Ayoze Perez) .

1-1, min.8: Samu (Pablo Torre) .

2-1, min.83: Tani Oluwaseyi.





--ÁRBITRO.

Jose Luis Guzman, asistido en las bandas por Jose Luis Martinez y Ivan Rios, en el VAR: Carlos del Cerro y Javier Iglesias. Amonestó a Luiz Junior (min.89), Tajon Buchanan (min.90+7), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Lucas Bergstroem (min.67), Johan Mojica (min.75), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.77: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Villarreal.



Min.78: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la penalización a Villarreal.



Min.84: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Villarreal.



Min.84: ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para Villarreal.





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (16,854 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Mallorca Goles 2 1 Remates Fuera 3 3 Remates 14 9 Pases Totales 515 371 Corners 3 1 Faltas 15 9 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 120 108 Ataques Peligrosos 66 36 Centros 7 6 Saques de Banda 15 13 Saques de Portería 4 12 Tratamientos 2 4 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 18 Paradas 2 5 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 31 13 2 Champions Real Madrid 31 12 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 16 Permanencia Mallorca 12 13 18 Descenso Girona 10 12 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 20/01/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Mallorca 14/09/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Villarreal 20/01/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Mallorca 18/08/2023 LaLiga Mallorca 0-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 09/11/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Getafe 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/11/2025 21:00 Champions Borussia Dortmund Villarreal 30/11/2025 14:00 LaLiga Real Sociedad Villarreal 06/12/2025 14:00 LaLiga Villarreal Getafe









-Próximos partidos del Mallorca.

