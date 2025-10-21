Villareal 0 - 2 Manchester City | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 0 - 2 Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions
Villareal 0 - 2 Manchester City: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 21 octubre 2025 22:52

Madrid, 21 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Manchester City ha ganado este martes por 2-0 al Villarreal en el primer partido de la jornada 14 en Champions, aprovechando los azulones tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Erling Haaland abrió el marcador en el minuto 17 con asistencia de Rico Lewis, y Bernardo Silva amplió la ventaja en el 40 con pase de Savinho. El Villarreal no pudo reaccionar y el Manchester City se impuso con autoridad, mostrándose como el equipo más participativo y activo en ataque a lo largo del encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLAREAL 0 - MANCHESTER CITY 2 (0-2, al descanso).

--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.46); Santi Comesana (Ayoze Perez, min.72), Thomas Partey, Pape Gueye (Daniel Parejo, min.81); Nicolas Pepe, Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.66), Tajon Buchanan (Alberto Moleiro, min.66).

MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Ruben Dias, Josko Gvardiol, Matheus Nunes, John Stones; Rico Lewis (Tijjani Reijnders, min.73), Bernardo Silva, Nico Gonzalez (Mateo Kovacic, min.57), Savinho (Omar Marmoush, min.86), Jeremy Doku (Oscar Bobb, min.73), Erling Haaland (Rayan Cherki, min.86).

--GOLES.
0-1, min.17: Erling Haaland (Rico Lewis) .
0-2, min.40: Bernardo Silva (Savinho) .
Amarilla al banquillo, a Marcelino Garcia del Villarreal en el minuto 54 .


--ÁRBITRO.
Serdar Gozubuyuk, asistido en las bandas por Erwin Zeinstra y Patrick Inia, en el VAR: Rob Dieperink y Bram Van Driessche. Amonestó a Alfonso Pedraza (min.11), Santiago Mourino (min.45), Pape Gueye (min.75), Alberto Moleiro (min.85), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Bernardo Silva (min.22), Ruben Dias (min.65), por parte del MANCHESTER CITY.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica

-Estadísticas del partido.



Estadística Villareal Manchester City
Goles 0 2
Remates Fuera 7 4
Remates 9 12
Pases Totales 158 359
Corners 1 3
Faltas 17 15
Posesión 37% 63%
Tiros Bloqueados 1 1
Fueras de Juego 0 0
Tarjetas Amarillas 5 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 2
Ataques 35 70
Ataques Peligrosos 25 40
Centros 14 14
Saques de Banda 11 8
Saques de Portería 6 8
Tratamientos 1 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 17
Paradas 5 1
Contra Golpes 0 1



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Inter 9 3
2 Bayern Munich 6 2
3 Newcastle United 6 3
4 Real Madrid 6 2
5 Barcelona 6 3
6 Paris Saint-Germain 6 2
7 Arsenal 6 2
8 Qarabag FK 6 2
9 Borussia Dortmund 4 2
10 Manchester City 4 2
11 Tottenham Hotspur 4 2
12 Atlético 3 2
13 Marseille 3 2
14 Sporting CP 3 2
14 Club Brugge 3 2
16 Eintracht Frankfurt 3 2
17 Liverpool 3 2
18 Chelsea 3 2
19 SSC Napoli 3 2
20 Galatasaray 3 2
21 Atalanta 3 2
22 Union St.Gilloise 3 3
23 Juventus 2 2
24 Bodoe/Glimt 2 2
25 Bayer Leverkusen 2 2
26 Pafos FC 2 3
27 Villarreal 1 2
28 PSV Eindhoven 1 2
29 FC Koebenhavn 1 2
30 Monaco 1 2
31 Slavia Prague 1 2
32 Olympiacos 1 3
33 Kairat Almaty 1 3
34 Benfica 0 3
35 Athletic Bilbao 0 2
36 Ajax 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal




-Últimos Resultados del Manchester City.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Monaco 2-2 Manchester City
18/09/2025 Champions Manchester City 2-0 SSC Napoli
19/02/2025 Champions Real Madrid 3-1 Manchester City
11/02/2025 Champions Manchester City 2-3 Real Madrid
29/01/2025 Champions Manchester City 3-1 Club Brugge




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/10/2025 21:00 LaLiga Valencia Villarreal
01/11/2025 14:00 LaLiga Villarreal Rayo
05/11/2025 18:45 Champions Pafos FC Villarreal




-Próximos partidos del Manchester City.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
05/11/2025 21:00 Champions Manchester City Borussia Dortmund
25/11/2025 21:00 Champions Manchester City Bayer Leverkusen
10/12/2025 21:00 Champions Real Madrid Manchester City


Contador