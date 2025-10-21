Villareal 0 - 2 Manchester City | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 21 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Manchester City ha ganado este martes por 2-0 al Villarreal en el primer partido de la jornada 14 en Champions, aprovechando los azulones tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones.
Erling Haaland abrió el marcador en el minuto 17 con asistencia de Rico Lewis, y Bernardo Silva amplió la ventaja en el 40 con pase de Savinho. El Villarreal no pudo reaccionar y el Manchester City se impuso con autoridad, mostrándose como el equipo más participativo y activo en ataque a lo largo del encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 0 - MANCHESTER CITY 2 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.46); Santi Comesana (Ayoze Perez, min.72), Thomas Partey, Pape Gueye (Daniel Parejo, min.81); Nicolas Pepe, Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.66), Tajon Buchanan (Alberto Moleiro, min.66).
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Ruben Dias, Josko Gvardiol, Matheus Nunes, John Stones; Rico Lewis (Tijjani Reijnders, min.73), Bernardo Silva, Nico Gonzalez (Mateo Kovacic, min.57), Savinho (Omar Marmoush, min.86), Jeremy Doku (Oscar Bobb, min.73), Erling Haaland (Rayan Cherki, min.86).
--GOLES.
0-1, min.17: Erling Haaland (Rico Lewis) .
0-2, min.40: Bernardo Silva (Savinho) .
Amarilla al banquillo, a Marcelino Garcia del Villarreal en el minuto 54 .
--ÁRBITRO.
Serdar Gozubuyuk, asistido en las bandas por Erwin Zeinstra y Patrick Inia, en el VAR: Rob Dieperink y Bram Van Driessche. Amonestó a Alfonso Pedraza (min.11), Santiago Mourino (min.45), Pape Gueye (min.75), Alberto Moleiro (min.85), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Bernardo Silva (min.22), Ruben Dias (min.65), por parte del MANCHESTER CITY.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Manchester City
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 7
| 4
|Remates
| 9
| 12
|Pases Totales
| 158
| 359
|Corners
| 1
| 3
|Faltas
| 17
| 15
|Posesión
| 37%
| 63%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 35
| 70
|Ataques Peligrosos
| 25
| 40
|Centros
| 14
| 14
|Saques de Banda
| 11
| 8
|Saques de Portería
| 6
| 8
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 17
|Paradas
| 5
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 1
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Inter
| 9
| 3
|2
| Bayern Munich
| 6
| 2
|3
| Newcastle United
| 6
| 3
|4
| Real Madrid
| 6
| 2
|5
| Barcelona
| 6
| 3
|6
| Paris Saint-Germain
| 6
| 2
|7
| Arsenal
| 6
| 2
|8
| Qarabag FK
| 6
| 2
|9
| Borussia Dortmund
| 4
| 2
|10
| Manchester City
| 4
| 2
|11
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|12
| Atlético
| 3
| 2
|13
| Marseille
| 3
| 2
|14
| Sporting CP
| 3
| 2
|14
| Club Brugge
| 3
| 2
|16
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|17
| Liverpool
| 3
| 2
|18
| Chelsea
| 3
| 2
|19
| SSC Napoli
| 3
| 2
|20
| Galatasaray
| 3
| 2
|21
| Atalanta
| 3
| 2
|22
| Union St.Gilloise
| 3
| 3
|23
| Juventus
| 2
| 2
|24
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|25
| Bayer Leverkusen
| 2
| 2
|26
| Pafos FC
| 2
| 3
|27
| Villarreal
| 1
| 2
|28
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|29
| FC Koebenhavn
| 1
| 2
|30
| Monaco
| 1
| 2
|31
| Slavia Prague
| 1
| 2
|32
| Olympiacos
| 1
| 3
|33
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|34
| Benfica
| 0
| 3
|35
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|36
| Ajax
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 0-2
| Manchester City
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Monaco
| 2-2
| Manchester City
|18/09/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-0
| SSC Napoli
|19/02/2025
| Champions
| Real Madrid
| 3-1
| Manchester City
|11/02/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-3
| Real Madrid
|29/01/2025
| Champions
| Manchester City
| 3-1
| Club Brugge
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/10/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Villarreal
|01/11/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Rayo
|05/11/2025 18:45
| Champions
| Pafos FC
| Villarreal
-Próximos partidos del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/11/2025 21:00
| Champions
| Manchester City
| Borussia Dortmund
|25/11/2025 21:00
| Champions
| Manchester City
| Bayer Leverkusen
|10/12/2025 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Manchester City