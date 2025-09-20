Villareal 2 - 1 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

El Villarreal remontó un partido inicialmente complicado ante Osasuna en el Estadio de la Ceramica, donde los visitantes se adelantaron con un penalti de Ante Budimir en el minuto 45+6. Los locales dieron la vuelta al marcador con goles de Georges Mikautadze en el minuto 69 y Pape Gueye en el 86, en un encuentro marcado por la expulsión de Valentin Rosier en el minuto 40 por doble amarilla. La posesión del 66% y 25 remates a favor del Villarreal fueron determinantes para conseguir la victoria, destacando la participación ofensiva de Manor Solomon, quien además dio una asistencia.

El encuentro tuvo dos revisiones del VAR por posibles penaltis, una en el minuto 45+4 y otra en el minuto 80, ambas confirmando la decisión inicial del árbitro. La expulsión de Rosier condicionó el partido, permitiendo al Villarreal dominar el juego y remontar un resultado adverso, sumando así sus primeros tres puntos de la temporada.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 2 - OSASUNA 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro (Santi Comesana, min.58), Juan Foyth (Renato Veiga, min.67), Rafa Marin, Alfonso Pedraza; Ilias Akhomach (Tajon Buchanan, min.46), Thomas Partey (Tani Oluwaseyi, min.58), Pape Gueye, Alberto Moleiro (Manor Solomon, min.67); Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.



OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo (Enrique Barja, min.88), Alejandro Catena, Juan Cruz (Asier Osambela, min.46); Valentin Rosier, Jon Moncayola, Lucas Torro, Abel Bretones; Ruben Garcia (Jorge Herrando, min.46), Ante Budimir (Raul Garcia, min.77), Victor Munoz (Sheraldo Becker, min.77).



--GOLES.

0-1, min.45(+6): Ante Budimir, de penalti.

1-1, min.69: Georges Mikautadze (Manor Solomon) .

2-1, min.86: Pape Gueye (Tani Oluwaseyi) .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jorge Figueroa. Amonestó a Pau Navarro (min.43), Santi Comesana (min.88), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Valentin Rosier (min.33), Lucas Torro (min.39), y, además expulso por doble amarilla a Valentin Rosier (min.40), por parte del OSASUNA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45(+4) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Osasuna.



Min.45(+5) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡penalti para Osasuna!



Min.80: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Osasuna.



Min.80: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti a Osasuna!





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (17,542 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Osasuna Goles 2 1 Remates Fuera 12 3 Remates 25 6 Pases Totales 287 179 Corners 7 0 Faltas 10 11 Posesión 66% 34% Tiros Bloqueados 5 0 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 0 Ataques 112 57 Ataques Peligrosos 90 21 Centros 28 4 Saques de Banda 15 11 Saques de Portería 8 17 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 12 Paradas 2 6 Contra Golpes 3 2



-Clasificación Actual.



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna 24/11/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 25/05/2024 LaLiga Osasuna 1-1 Villarreal 26/11/2023 LaLiga Villarreal 3-1 Osasuna









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna 24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/09/2025 21:30 LaLiga Sevilla Villarreal 27/09/2025 21:00 LaLiga Villarreal Athletic Bilbao 01/10/2025 21:00 Champions Villarreal Juventus









