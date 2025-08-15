Villareal 2 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 15 de agosto de 2025.
El Villarreal se impuso por 2-0 al Oviedo en un encuentro disputado en el Estadio de la Cerámica, donde el dominio fue claro para el equipo local desde el inicio. Con una posesión del balón del 68% y un total de 25 remates frente a los 5 del Oviedo, el Villarreal demostró su superioridad en el campo. Los goles llegaron en la primera mitad, con Etta Eyong abriendo el marcador en el minuto 29 y Pape Gueye ampliando la ventaja en el minuto 36, asistido por Nicolas Pepe. Además, el partido estuvo marcado por la expulsión de Alberto Reina del Oviedo en el minuto 28 por doble amonestación, lo que complicó aún más la situación para los visitantes.
El encuentro también contó con un penalti fallado por José Salomón Rondón del Oviedo en el minuto 14, lo que pudo haber cambiado el curso del partido. Hacia el final del encuentro, hubo una intervención del VAR en el minuto 90(+6) revisando un posible gol para el Villarreal, aunque finalmente no se tomaron más acciones después de la revisión. La victoria posiciona al Villarreal con 3 puntos en la clasificación, igualando al Rayo en puntos pero quedando en segunda posición por diferencia de goles, mientras que el Oviedo se sitúa en el último lugar sin puntos tras esta jornada.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 2 - OVIEDO 0 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth (Alberto Moleiro, min.69), Rafa Marin, Sergi Cardona; Nicolas Pepe (Alfonso Pedraza, min.82), Santi Comesana (Thomas Partey, min.82), Pape Gueye (Daniel Parejo, min.70), Yeremi Pino; Gerard Moreno (Tajon Buchanan, min.47), Etta Eyong.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane (Santi Cazorla, min.85); Haissem Hassan (Marco Esteban, min.46), Alberto Reina, Kwasi Sibo, Ilyas Chaira (Omar Falah, min.77); Luka Ilic (Borja Sanchez, min.77), Jose Salomon Rondon (Federico Vinas, min.63).
--GOLES.
1-0, min.29: Etta Eyong.
2-0, min.36: Pape Gueye (Nicolas Pepe) .
Amarilla al banquillo, a Veljko Paunovic del Oviedo en el minuto 69 .
Penalty fallado por Jose Salomon Rondon del Oviedo en el minuto 14 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Carlos del Cerro y Miguel Ortiz. Amonestó a Luiz Junior (min.13), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Alberto Reina (min.18), y, además expulso por doble amarilla a Alberto Reina (min.28), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.90(+6) : VAR - GOOOOL - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Villarreal.
Min.90(+6) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (18.333 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Oviedo
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 10
| 1
|Remates
| 25
| 5
|Pases Totales
| 668
| 325
|Corners
| 10
| 1
|Faltas
| 10
| 8
|Posesión
| 68%
| 32%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 0
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 140
| 48
|Ataques Peligrosos
| 86
| 12
|Centros
| 29
| 3
|Saques de Banda
| 20
| 7
|Saques de Portería
| 1
| 14
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 10
|Paradas
| 4
| 9
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|2
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|3
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|4
| Champions
| Atlético
| 0
| 0
|5
| Champions
| Barcelona
| 0
| 0
|6
| Europa League
| Celta
| 0
| 0
|7
| Europa League
| Alavés
| 0
| 0
|8
| Conference League
| Elche
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Valencia
| 0
| 0
|19
| Descenso
| Girona
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Oviedo
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-3
| Villarreal
|14/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Leganés
|10/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Villarreal
|03/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 3-1
| CD Mirandes
|15/06/2025
| LaLiga
| CD Mirandes
| 1-0
| Oviedo
|11/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 1-1
| Almeria
|07/06/2025
| LaLiga
| Almeria
| 1-2
| Oviedo
|01/06/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 2-1
| Cadiz
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/08/2025 19:30
| LaLiga
| Villarreal
| Girona
|31/08/2025 17:00
| LaLiga
| Celta
| Villarreal
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Villarreal
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/08/2025 21:30
| LaLiga
| Oviedo
| Real Madrid
|30/08/2025 19:00
| LaLiga
| Oviedo
| Real Sociedad
|13/09/2025 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Oviedo