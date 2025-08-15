Villareal 2 - 0 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 15 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Villarreal se impuso por 2-0 al Oviedo en un encuentro disputado en el Estadio de la Cerámica, donde el dominio fue claro para el equipo local desde el inicio. Con una posesión del balón del 68% y un total de 25 remates frente a los 5 del Oviedo, el Villarreal demostró su superioridad en el campo. Los goles llegaron en la primera mitad, con Etta Eyong abriendo el marcador en el minuto 29 y Pape Gueye ampliando la ventaja en el minuto 36, asistido por Nicolas Pepe. Además, el partido estuvo marcado por la expulsión de Alberto Reina del Oviedo en el minuto 28 por doble amonestación, lo que complicó aún más la situación para los visitantes. El encuentro también contó con un penalti fallado por José Salomón Rondón del Oviedo en el minuto 14, lo que pudo haber cambiado el curso del partido. Hacia el final del encuentro, hubo una intervención del VAR en el minuto 90(+6) revisando un posible gol para el Villarreal, aunque finalmente no se tomaron más acciones después de la revisión. La victoria posiciona al Villarreal con 3 puntos en la clasificación, igualando al Rayo en puntos pero quedando en segunda posición por diferencia de goles, mientras que el Oviedo se sitúa en el último lugar sin puntos tras esta jornada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 2 - OVIEDO 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth (Alberto Moleiro, min.69), Rafa Marin, Sergi Cardona; Nicolas Pepe (Alfonso Pedraza, min.82), Santi Comesana (Thomas Partey, min.82), Pape Gueye (Daniel Parejo, min.70), Yeremi Pino; Gerard Moreno (Tajon Buchanan, min.47), Etta Eyong.



OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Oier Luengo, Dani Calvo, Rahim Alhassane (Santi Cazorla, min.85); Haissem Hassan (Marco Esteban, min.46), Alberto Reina, Kwasi Sibo, Ilyas Chaira (Omar Falah, min.77); Luka Ilic (Borja Sanchez, min.77), Jose Salomon Rondon (Federico Vinas, min.63).



--GOLES.

1-0, min.29: Etta Eyong.

2-0, min.36: Pape Gueye (Nicolas Pepe) .

Amarilla al banquillo, a Veljko Paunovic del Oviedo en el minuto 69 .

Penalty fallado por Jose Salomon Rondon del Oviedo en el minuto 14 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Carlos del Cerro y Miguel Ortiz. Amonestó a Luiz Junior (min.13), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Alberto Reina (min.18), y, además expulso por doble amarilla a Alberto Reina (min.28), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+6) : VAR - GOOOOL - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Villarreal.



Min.90(+6) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (18.333 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Oviedo Goles 2 0 Remates Fuera 10 1 Remates 25 5 Pases Totales 668 325 Corners 10 1 Faltas 10 8 Posesión 68% 32% Tiros Bloqueados 4 0 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 0 Ataques 140 48 Ataques Peligrosos 86 12 Centros 29 3 Saques de Banda 20 7 Saques de Portería 1 14 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 10 Paradas 4 9 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Rayo 3 1 2 Champions Villarreal 3 1 3 Champions Athletic Bilbao 0 0 4 Champions Atlético 0 0 5 Champions Barcelona 0 0 6 Europa League Celta 0 0 7 Europa League Alavés 0 0 8 Conference League Elche 0 0 18 Descenso Valencia 0 0 19 Descenso Girona 0 1 20 Descenso Oviedo 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal 14/05/2025 LaLiga Villarreal 3-0 Leganés 10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal 03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2025 LaLiga Oviedo 3-1 CD Mirandes 15/06/2025 LaLiga CD Mirandes 1-0 Oviedo 11/06/2025 LaLiga Oviedo 1-1 Almeria 07/06/2025 LaLiga Almeria 1-2 Oviedo 01/06/2025 LaLiga Oviedo 2-1 Cadiz









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/08/2025 19:30 LaLiga Villarreal Girona 31/08/2025 17:00 LaLiga Celta Villarreal 14/09/2025 19:00 LaLiga Atlético Villarreal









-Próximos partidos del Oviedo.

