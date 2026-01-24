Villareal 0 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 0 - 2 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Villareal 0 - 2 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Actualizado: sábado, 24 enero 2026 22:55
Madrid, 24 de enero de 2026.

En el Estadio de la Cerámica, el Real Madrid se llevó la victoria por 2-0 frente al Villarreal, con una destacada actuación de Kylian Mbappe, quien marcó ambos goles para el equipo visitante. El primer tanto llegó al inicio de la segunda mitad, en el minuto 47, y el segundo, desde el punto penal, en el tiempo añadido del partido, sellando así el triunfo para el Real Madrid. A pesar de los esfuerzos del Villarreal, no lograron concretar las oportunidades creadas, quedando reflejado en el marcador final. El encuentro estuvo marcado por una mayor posesión de balón y una iniciativa ofensiva por parte del Real Madrid, que generó más remates hacia la portería contraria. El árbitro Cesar Soto tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a jugadores de ambos equipos, pero sin situaciones que requirieran la intervención del VAR para cambiar alguna decisión inicial. Este resultado afianza al Real Madrid en la cima de la clasificación, mientras que el Villarreal, a pesar de la derrota, se mantiene entre los primeros cuatro, ambos equipos con aspiraciones claras en competiciones europeas para la próxima temporada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VILLAREAL 0 - REAL MADRID 2 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth (Rafa Marin, min.24), Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan (Nicolas Pepe, min.70), Pape Gueye, Daniel Parejo (Thomas Partey, min.77), Alberto Moleiro; Gerard Moreno (Tani Oluwaseyi, min.70), Georges Mikautadze (Ayoze Perez, min.77).

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Arda Guler (Brahim Diaz, min.80), Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Franco Mastantuono (Gonzalo Garcia, min.74), Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

--GOLES.
0-1, min.47: Kylian Mbappe.
0-2, min.90(+4): Kylian Mbappe, de penalti.


--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Mario Melero y Daniel Trujillo. Amonestó a Juan Foyth (min.2), Tajon Buchanan (min.51), Pau Navarro (min.57), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Franco Mastantuono (min.62), por parte del REAL MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (20,432 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Villareal Real Madrid
Goles 0 2
Remates Fuera 4 3
Remates 8 13
Pases Totales 192 269
Corners 6 6
Faltas 19 10
Posesión 42% 58%
Tiros Bloqueados 3 5
Fueras de Juego 0 0
Tarjetas Amarillas 3 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 0
Ataques 63 122
Ataques Peligrosos 35 76
Centros 18 15
Saques de Banda 14 12
Saques de Portería 6 7
Tratamientos 2 0
Sustituciones 5 2
Tiros de Falta 10 19
Paradas 3 1
Contra Golpes 4 6



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 51 21
2 Champions Barcelona 49 20
3 Champions Atlético 41 20
4 Champions Villarreal 41 20
5 Europa League Espanyol 34 21
6 Conference League Betis 32 20
18 Descenso Alavés 19 20
19 Descenso Levante 17 20
20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
15/03/2025 LaLiga Villarreal 1-2 Real Madrid
05/10/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Villarreal
19/05/2024 LaLiga Villarreal 4-4 Real Madrid




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax
17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco
17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
28/01/2026 21:00 Champions Bayer Leverkusen Villarreal
31/01/2026 16:15 LaLiga Osasuna Villarreal
09/02/2026 21:00 LaLiga Villarreal Espanyol




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
28/01/2026 21:00 Champions Benfica Real Madrid
01/02/2026 14:00 LaLiga Real Madrid Rayo
08/02/2026 21:00 LaLiga Valencia Real Madrid


