Villareal 0 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 0 - 2 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 24 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio de la Cerámica, el Real Madrid se llevó la victoria por 2-0 frente al Villarreal, con una destacada actuación de Kylian Mbappe, quien marcó ambos goles para el equipo visitante. El primer tanto llegó al inicio de la segunda mitad, en el minuto 47, y el segundo, desde el punto penal, en el tiempo añadido del partido, sellando así el triunfo para el Real Madrid. A pesar de los esfuerzos del Villarreal, no lograron concretar las oportunidades creadas, quedando reflejado en el marcador final.
El encuentro estuvo marcado por una mayor posesión de balón y una iniciativa ofensiva por parte del Real Madrid, que generó más remates hacia la portería contraria. El árbitro Cesar Soto tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a jugadores de ambos equipos, pero sin situaciones que requirieran la intervención del VAR para cambiar alguna decisión inicial. Este resultado afianza al Real Madrid en la cima de la clasificación, mientras que el Villarreal, a pesar de la derrota, se mantiene entre los primeros cuatro, ambos equipos con aspiraciones claras en competiciones europeas para la próxima temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 0 - REAL MADRID 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Juan Foyth (Rafa Marin, min.24), Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan (Nicolas Pepe, min.70), Pape Gueye, Daniel Parejo (Thomas Partey, min.77), Alberto Moleiro; Gerard Moreno (Tani Oluwaseyi, min.70), Georges Mikautadze (Ayoze Perez, min.77).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Arda Guler (Brahim Diaz, min.80), Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Franco Mastantuono (Gonzalo Garcia, min.74), Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
--GOLES.
0-1, min.47: Kylian Mbappe.
0-2, min.90(+4): Kylian Mbappe, de penalti.
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Mario Melero y Daniel Trujillo. Amonestó a Juan Foyth (min.2), Tajon Buchanan (min.51), Pau Navarro (min.57), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Franco Mastantuono (min.62), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (20,432 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Real Madrid
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 8
| 13
|Pases Totales
| 192
| 269
|Corners
| 6
| 6
|Faltas
| 19
| 10
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 63
| 122
|Ataques Peligrosos
| 35
| 76
|Centros
| 18
| 15
|Saques de Banda
| 14
| 12
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 2
|Tiros de Falta
| 10
| 19
|Paradas
| 3
| 1
|Contra Golpes
| 4
| 6
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|2
| Champions
| Barcelona
| 49
| 20
|3
| Champions
| Atlético
| 41
| 20
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 21
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|18
| Descenso
| Alavés
| 19
| 20
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|15/03/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Real Madrid
|05/10/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Villarreal
|19/05/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 4-4
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Villarreal
| 1-2
| Ajax
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|20/01/2026
| Champions
| Real Madrid
| 6-1
| Monaco
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Bayer Leverkusen
| Villarreal
|31/01/2026 16:15
| LaLiga
| Osasuna
| Villarreal
|09/02/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Espanyol
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Benfica
| Real Madrid
|01/02/2026 14:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Rayo
|08/02/2026 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Real Madrid