Villareal 2 - 3 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 13 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Villarreal ha perdido este miércoles por 2-3 ante el Sevilla en un emocionante encuentro disputado en el Estadio de la Cerámica. Los locales comenzaron dominando el partido con goles tempraneros de Gerard Moreno en el minuto 13 y Georges Mikautadze en el 20. Sin embargo, el Sevilla reaccionó rápidamente, recortando distancias con un tanto de Oso en el minuto 36 y empatando justo antes del descanso gracias a Kike Salas en el 45+2. En la segunda mitad, Akor Adams completó la remontada para el conjunto visitante en el minuto 72. A pesar de tener mayor posesión y más remates, el Villarreal no pudo concretar sus oportunidades, destacando la actuación de Mikautadze como el jugador más participativo en el ataque. Con este resultado, el Villarreal se mantiene en la tercera posición, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions, mientras que el Sevilla, con su victoria, asciende a la décima posición en la tabla.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 2 - SEVILLA 3 (2-2, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza, Alex Freeman; Nicolas Pepe (Tajon Buchanan, min.60), Daniel Parejo (Santi Comesana, min.70), Alberto Moleiro, Pape Gueye (Thomas Partey, min.60); Georges Mikautadze (Ayoze Perez, min.70), Gerard Moreno.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Kike Salas, Gabriel Suazo, Oso; Ruben Vargas (Juanlu Sanchez, min.67), Lucien Agoume, Djibril Sow (Nemanja Gudelj, min.86); Akor Adams (Andres Castrin, min.86), Neal Maupay (Alexis Sanchez, min.71).
--GOLES.
1-0, min.13: Gerard Moreno (Georges Mikautadze) .
2-0, min.20: Georges Mikautadze (Alberto Moleiro) .
2-1, min.36: Oso (Lucien Agoume) .
2-2, min.45(+2): Kike Salas (Ruben Vargas) .
2-3, min.72: Akor Adams (Djibril Sow) .
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Daniel Trujillo y Ruben Avalos. Amonestó a Ayoze Perez (min.81), Renato Veiga (min.90+2), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.90+3), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (17,325 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| Sevilla
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 6
| 13
|Corners
| 6
| 4
|Faltas
| 11
| 9
|Posesión
| 63%
| 37%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 3
|Centros
| 13
| 17
|Saques de Banda
| 19
| 17
|Saques de Portería
| 7
| 5
|Tratamientos
| 3
| 7
|Sustituciones
| 4
| 4
|Tiros de Falta
| 12
| 11
|Paradas
| 2
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 35
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 45
| 35
|10
| Permanencia
| Sevilla
| 43
| 36
|18
| Descenso
| Girona
| 39
| 35
|19
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|23/08/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|11/05/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 3-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Villarreal
|24/05/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Atlético
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Real Madrid
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Sevilla