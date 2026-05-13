Villareal 2 - 3 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.

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El Villarreal ha perdido este miércoles por 2-3 ante el Sevilla en un emocionante encuentro disputado en el Estadio de la Cerámica. Los locales comenzaron dominando el partido con goles tempraneros de Gerard Moreno en el minuto 13 y Georges Mikautadze en el 20. Sin embargo, el Sevilla reaccionó rápidamente, recortando distancias con un tanto de Oso en el minuto 36 y empatando justo antes del descanso gracias a Kike Salas en el 45+2. En la segunda mitad, Akor Adams completó la remontada para el conjunto visitante en el minuto 72. A pesar de tener mayor posesión y más remates, el Villarreal no pudo concretar sus oportunidades, destacando la actuación de Mikautadze como el jugador más participativo en el ataque. Con este resultado, el Villarreal se mantiene en la tercera posición, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions, mientras que el Sevilla, con su victoria, asciende a la décima posición en la tabla.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 2 - SEVILLA 3 (2-2, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza, Alex Freeman; Nicolas Pepe (Tajon Buchanan, min.60), Daniel Parejo (Santi Comesana, min.70), Alberto Moleiro, Pape Gueye (Thomas Partey, min.60); Georges Mikautadze (Ayoze Perez, min.70), Gerard Moreno.



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Kike Salas, Gabriel Suazo, Oso; Ruben Vargas (Juanlu Sanchez, min.67), Lucien Agoume, Djibril Sow (Nemanja Gudelj, min.86); Akor Adams (Andres Castrin, min.86), Neal Maupay (Alexis Sanchez, min.71).



--GOLES.

1-0, min.13: Gerard Moreno (Georges Mikautadze) .

2-0, min.20: Georges Mikautadze (Alberto Moleiro) .

2-1, min.36: Oso (Lucien Agoume) .

2-2, min.45(+2): Kike Salas (Ruben Vargas) .

2-3, min.72: Akor Adams (Djibril Sow) .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Daniel Trujillo y Ruben Avalos. Amonestó a Ayoze Perez (min.81), Renato Veiga (min.90+2), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.90+3), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (17,325 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Sevilla Goles 2 3 Remates Fuera 1 3 Remates 6 13 Corners 6 4 Faltas 11 9 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 1 5 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 3 Centros 13 17 Saques de Banda 19 17 Saques de Portería 7 5 Tratamientos 3 7 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 12 11 Paradas 2 1 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 35 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 45 35 10 Permanencia Sevilla 43 36 18 Descenso Girona 39 35 19 Descenso Alavés 37 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 23/08/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 11/05/2024 LaLiga Villarreal 3-2 Sevilla









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla 10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/05/2026 19:00 LaLiga Rayo Villarreal 24/05/2026 21:00 LaLiga Villarreal Atlético









-Próximos partidos del Sevilla.

