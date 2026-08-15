Zeynep Sonmez 0 - 2 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de agosto de 2026.
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La tenista estadounidense Amanda Anisimova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la turca Zeynep Sonmez con un resultado de 6-2, 6-3 en un tiempo de duración del partido.
**Resumen del partido:**
- **Set 1:**
- El set comenzó con una serie de quiebres de servicio, donde ambos jugadores rompieron el servicio del otro en los primeros cuatro juegos.
- Amanda Anisimova logró estabilizar su juego, manteniendo su servicio en los juegos 5 y 7, y rompiendo el servicio de Zeynep Sonmez en los juegos 6 y 8, cerrando el set con un marcador de 6-2.
- **Set 2:**
- Similar al primer set, ambos jugadores intercambiaron quiebres en los primeros dos juegos.
- Anisimova mantuvo su servicio en los juegos 3 y 5, mientras que Sonmez solo pudo mantener su servicio en el juego 4.
- Anisimova rompió el servicio de Sonmez en el juego 8, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-3.
**Estadísticas destacadas de Amanda Anisimova:**
- 1st Serve Percentage: 64%
- 1st Serve Points Won: 16
- Aces: 7
- Double Faults: 4
- Total Points Won: 55
Amanda Anisimova mostró un sólido desempeño en su servicio, lo que le permitió controlar el partido y avanzar a la siguiente ronda.
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