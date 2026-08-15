Zeynep Sonmez 0 - 2 Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de agosto de 2026.





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La tenista estadounidense Amanda Anisimova ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la turca Zeynep Sonmez con un resultado de 6-2, 6-3 en un tiempo de duración del partido. **Resumen del partido:** - **Set 1:** - El set comenzó con una serie de quiebres de servicio, donde ambos jugadores rompieron el servicio del otro en los primeros cuatro juegos. - Amanda Anisimova logró estabilizar su juego, manteniendo su servicio en los juegos 5 y 7, y rompiendo el servicio de Zeynep Sonmez en los juegos 6 y 8, cerrando el set con un marcador de 6-2. - **Set 2:** - Similar al primer set, ambos jugadores intercambiaron quiebres en los primeros dos juegos. - Anisimova mantuvo su servicio en los juegos 3 y 5, mientras que Sonmez solo pudo mantener su servicio en el juego 4. - Anisimova rompió el servicio de Sonmez en el juego 8, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-3. **Estadísticas destacadas de Amanda Anisimova:** - 1st Serve Percentage: 64% - 1st Serve Points Won: 16 - Aces: 7 - Double Faults: 4 - Total Points Won: 55 Amanda Anisimova mostró un sólido desempeño en su servicio, lo que le permitió controlar el partido y avanzar a la siguiente ronda.



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