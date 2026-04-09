Zizou Bergs 0 - 2 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de abril de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al belga Zizou Bergs por 2-0 (6-2, 7-5) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 51 minutos. En el primer set, Alexander Zverev mostró un dominio contundente al romper el servicio de Zizou Bergs en tres ocasiones, finalizando el set con un marcador de 6-2. Zverev mantuvo su servicio en todos los juegos, lo que le permitió cerrar el set sin conceder oportunidades de quiebre a su rival. El segundo set fue más disputado, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta el 3-3. Zverev logró un quiebre crucial en el séptimo juego, pero Bergs respondió rompiendo el servicio de Zverev en el décimo juego para igualar 5-5. Sin embargo, Zverev volvió a romper el servicio de Bergs y cerró el set 7-5, asegurando su victoria y el pase a la siguiente ronda. Las estadísticas de saque de Zverev fueron destacadas, con un 1st Serve Percentage del 70% y logrando 4 aces durante el partido. Además, Zverev ganó el 56% de los puntos totales jugados, lo que refleja su efectividad en el juego.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###