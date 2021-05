Alonso: "Esperábamos mucho más de Mónaco"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha reconocido que esperaba "mucho más" del Gran Premio de Mónaco, donde comenzará decimoséptimo tras una mala sesión de calificación en la que se despidió en la Q1, y ha explicado que no han encontrado "un buen camino" ni han sido capaces de "arreglarlo".

"Esperábamos mucho más de esta carrera. Teníamos buenas sensaciones tanto en Portugal como en Barcelona, de crecimiento del coche y de las prestaciones, y esperábamos estar más arriba en Mónaco. Desde la FP1 no hemos encontrado un buen camino y no hemos sabido tampoco arreglarlo demasiado. Toca sufrir este fin de semana", señaló en declaraciones a DAZN.

En este sentido, el piloto asturiano aseguró que la jornada "ha ido regular". No estar más arriba en Mónaco no es lo ideal para la carrera. Tuvimos un fin de semana difícil, desde la primera sesión no parecemos demasiado rápidos. Se podía prever que íbamos a sufrir desde las primeras de cambio, y así ha ido. Queda una carrera dura por delante, sin duda alguna, pero contento de estar de nuevo aquí y de experimentar Mónaco nuevamente", finalizó.