Alonso: "Le Mans es impredecible y en la F1 echamos eso en falta"

Publicado 21/06/2018 16:13:48 CET

Sobre su futuro: "A ver qué proyectos hay en la F1 o en la 'Indy' para la triple corona"

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha señalado este jueves tras su victoria con Toyota en las 24 Horas de Le Mans que en ese "sueño cumplido" tuvo que lidiar con lo "impredecible" que es la histórica carrera de resistencia, algo que echa en falta en la F1 ya que sabe que, de vuelta a la rutina, sólo podrá luchar por ser séptimo.

"Le Mans es impredecible y en la Fórmula 1 echamos eso en falta. Sabemos que vamos a luchar por la séptima posición, es el mayor problema. Ya sabes cómo funciona la F1, sabes tus objetivos y posición máxima a la que aspiras", señaló en rueda de prensa antes del Gran Premio de Francia.

En este sentido, el asturiano considera que el objetivo en la F1 es acercarse al máximo potencial del coche, sin aspirar todavía al triunfo que sí logró en Le Mans. "Intentas acercarte a ese objetivo durante el fin de semana, cada semana, y mejorar más que tus competidores. Somos optimistas con las mejoras, pero luego ves que todos evolucionan y sigue igual", lamentó.

No obstante espera poder volver a puntuar, y a estar cerca de los tres grandes equipos como son Mercedes, Ferrari y Red Bull. "Antes de los problemas de motor estábamos en los puntos y queremos volver a estar en esa zona de puntos", señaló tras sus ceros en Mónaco y Canadá.

Un regreso a la realidad tras un hito "genial" como fue ganar Le Mans. "Ha sido un sueño cumplido estar ahí, ha sido muy bueno estar en un equipo muy competitivo como Toyota que ha dominado desde los libres con ambos coches arriba. Me siento muy bien, y de vuelta al F1 tenemos tres carreras seguidas y vamos a estar muy ocupados", manifestó.

Con esa victoria, y tras haber ganado ya el Gran Premio de Mónaco, está más cerca de la triple corona que completaría ganando las 500 millas de Indianápolis, que el año pasado se le resistieron. "No pienso todavía mucho en 'Indy', estuve el año pasado y era un objetivo muy goloso. La victoria en Le Mans me acerca a ese objetivo, pero lo tengo que pensar", comentó sobre si se tomaría un año sabático para preparar bien la cita estadounidense.

"Debemos esperar unos meses y ver el compromiso que van a adquirir las distintas partes con la F1, ver qué pilotos van a estar en qué asientos, qué volantes quedan disponibles en esos equipos de arriba. Y ver qué proyectos hay en la F1 o en la 'Indy' para la triple corona, o lo que me parezca más atractivo. Pero de momento estoy digiriendo Le Mans y disfrutando cada minuto", aportó sobre qué hará en un futuro cercano.

De regreso al Gran Premio de Francia, que vuelve al Mundial de la F1 después de 10 años de ausencia, y no a Magny-Cours sino al trazado de Paul Ricard, aseguró no conocer el circuito. "Ni siquiera he probado el simulador de este circuito, lo veré mañana. Estuve aquí creo que en 2003, en la presentación del R-23, pero usamos una versión corta del circuito para un 'shakedown' y para hacer algunas fotos, no me acuerdo de nada", se sinceró.

"Lo bueno es que el Gran Premio de Francia vuelva al calendario, se nota en los aficionados, hay mucha expectativa y la carrera en sí es la noticia positiva del fin de semana. Habrá que esperar al domingo para ver si el espectáculo será bueno, es una carrera histórica que vuelve al calendario", concluyó al respecto.