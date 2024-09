Alonso: "El plan será acabar en los puntos y no perder la octava posición"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que su vuelta en Q2 durante el Gran Premio de Azerbaiyán, que le permitió clasificarse para la tanda definitiva y quedar finalmente octavo, está "fuera de la lógica", y ha afirmado que el reto este domingo en carrera será "acabar en los puntos" y "no perder" esa octava posición desde la que partirá en parrilla.

"El plan será acabar en los puntos. Salimos octavos, ya en ellos, y estaría bien no perder esa posición. Soy consciente de que no somos quizás el octavo coche más rápido. En la tanda de ayer, Albon iba ocho décimas más rápido que yo; nos cruzamos en la tanda larga me adelantó. Y los Williams salen justo detrás de mí, así que pensándolo de manera realista tenerlos detrás 52 vueltas se antoja un poco difícil. Veo una carrera difícil, no está para nada garantizado que acabemos en los puntos mañana", declaró a DAZN tras la sesión de clasificación.

"A veces es cómo empiezas la vuelta, cómo van las primeras curvas, entras en un poco en un trance y vas curva a curva y te van saliendo las cosas bien. Yo se lo dije en la Q2 por radio al equipo, después de ser decimoquinto en la Q1 pensamos que íbamos a quedarnos fuera en la Q2 y de repente estábamos ahí, y creo que esa vuelta ha sido un poco una vuelta fuera de la lógica. A veces pasa y hoy ha pasado en Q2", continuó.

Todo tras "un fin de semana regulín" donde no han sido "demasiado rápidos". "Es un poco la tendencia de las últimas carreras, hasta que no traigamos alguna mejora importante estamos en un momento difícil, y aquí en Bakú también con el agarre tan bajo que hay; el 'downforce' es parecido al de Monza, hay muy poquito agarre y aunque sea lo mismo para todos cuando tienes un coche que todavía no te da la confianza en estas últimas carreras en Bakú eso se paga caro", explicó.

"En la Q1 quedé el decimoquinto; su Norris hubiese acabado la vuelta me hubiese quedado fuera. Luego, sin embargo, en la Q2 estaba quinto, así que demuestra que cada vuelta, estando tan cerca unos de otros, es un poco una lotería, aunque tienes que hacer todo perfecto para estar arriba. Si haces una cosa o dos mal, estás abajo del todo. Hoy ha sido una de esas cronos al límite en la que hemos tenido la suerte de acabar en la zona alta. Pero todo puede cambiar rápidamente mañana si perdemos la concentración", continuó.

También desveló que justo antes de la clasificación debatieron en el equipo sobre "la estrategia a seguir". "Perdemos 1,8 segundos en el sector 2 con los equipos grandes y luego recuperamos cuatro décimas en el último sector. Pensamos que si poníamos un alerón más grande igual recuperábamos tres o cuatro décimas en el sector intermedio, y las perdíamos en el final", señaló.

"El tiempo por vuelta es el mismo, pero de cara a mañana creo que tener velocidad en el último sector nos puede ayudar tanto para adelantar como para protegernos. Estoy contento con la decisión y mañana, a defendernos y a ver qué pasa, porque también hasta la última vuelta pueden pasar cosas. Siempre ha habido 'safety cars', momentos de caos, y en los momentos de caos hay que mantener un poco la calma", prosiguió.

En otro orden de cosas, se mostró preocupado por los dos Williams, que salen justo detrás de él porque "gastaban mucho menos los neumáticos". "Tienen todo para puntuar los dos, en cualquier resalida también. Tener un poco menos de ala siempre te ayuda para la lucha cuerpo a cuerpo, ojalá la podamos utilizar", apuntó. "Cuanto menos ala tengas y más rápido sea el circuito, mejor te viene. Hemos visto que todo el fin de semana hemos tenido muy poco agarre, tres segundos más o menos cada sesión más lento que el año pasado para todos los equipos. El circuito está un poco sucio", concluyó.