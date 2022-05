Alonso: "Saliendo el último, no se puede pedir más que acabar en los puntos"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que han hecho "un carrerón en cuando a gestión de neumáticos y estrategia" en el Gran Premio de España, ya que "no se puede pedir más" acabando en la zona de puntos después de salir último.

"Salía desde la peor posición. Saliendo el último, no se puede pedir más que acabar en los puntos. Ha sido un carrerón por nuestra parte en cuanto a gestión de neumáticos y estrategia", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El asturiano lamentó que el último 'pitstop' fuese "demasiado largo", aunque "no" cree que "hubiese cambiado ninguna posición". "Estoy muy contento. He salido quinto o sexto en algunos momentos este año y no he conseguido coger puntos, siempre pasaba algo; esta vez, saliendo último y aprovechando para cambiar el motor y sacrificando el fin de semana pensando que no íbamos a puntuar, hemos puntuado. El mundo al revés", expresó.

"Creo que ha sido otro fin de semana raro y no hemos sacado todo el potencial. Igual sexto o séptimo hubiese sido posible, donde acabaron Valtteri -Bottas- o Ocon. Nos falta mejorar y ojalá a partir de Mónaco cojamos una buena racha", continuó.

Por último, el bicampeón del mundo reconoció su emoción por el ambiente vivido en Montmeló. "Entrenamos mucho aquí con las gradas vacías, y cuando llega el Gran Premio en mayo parece otro circuito cuando lo llenas de color y de pasión. Ha sido emocionante correr delante de ellos", concluyó.