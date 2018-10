Alonso: "Tenemos un motor que no es un experimento"

Publicado 26/02/2018 21:40:55 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha destacado que a pesar de los percances sufridos en la jornada de test en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde se le salió una rueda por culpa de una tuerca mal ajustada, siente que este año pueden ser "competitivos", sobre todo porque el motor Renault, nuevo suministrador tras finalizar la relación con Honda, "no es un experimento".

"Ahora tenemos un motor que no es un experimento ni algo que tengamos que abrir y a ver qué nos encontramos. Es un motor que es una evolución del año pasado, que gano carreras ya, y que además hay otros dos equipos que montan el mismo motor y tenemos mucha información", declaró tras la primera jornada de entrenamientos oficiales de pretemporada.

En este sentido, el asturiano reconoció que lleva meses "en estado neutro", manteniéndose cauto. "Hemos tenido decepciones e ilusiones dependiendo del año y la temporada. Este año es estable, veremos lo que pasa. Lo que no tengo es razones para no creer que vayamos a ser competitivos. McLaren es, si no el mejor, uno de los mejores de la historia de siempre. Sabiendo el chasis y las prestaciones que teníamos el año pasado, no veo motivos para pensar que no vayamos a ser competitivos", indicó.

Antes, el bicampeón del mundo explicó su incidente con la tuerca. "Ha sido una tuerca que ha dado problemas. Ha sido muy obvio y muy gráfico, porque te quedas en la gravilla. Todo el mundo ha tenido más problemas que nosotros, porque han estado en el garaje toda la tarde, y no se habla de ello", manifestó.

A pesar de todo, Alonso explicó que "las sensaciones han sido buenas". "El tiempo no ha acompañado, en la tarde todo el mundo ha dado pocas vueltas. Para mañana y pasado se esperan peores, a ver si podemos probar, sobre todo por los aficionados. Es lo mismo para todos los equipos", concluyó.