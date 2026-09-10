Antonelli: "Madring es el circuito más complicado del año"

El piloto italiano de F1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), en el GP de Italia 2026. - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de Fórmula 1 Kimi Antonelli (Mercedes), actual líder del Mundial, defendió este jueves que Madring, circuito que acoge este fin de semana el Gran Premio de España, "es el circuito más complicado del año".

"Absolutamente. Es la pista más complicada del año. En la parte de la conducción, tienes todo tipo de curvas, 'chicanes', rápidas, en ángulo recto, de velocidad media, frenadas fuertes. Es un circuito muy complicado, muy desafiante, pero muy emocionante al mismo tiempo, con cero margen de error", analizó el italiano en declaraciones a los medios desde el circuito de Madring.

Además, cree que "también es complicado en el aspecto de la ingeniería". "Porque creo que encontrar un 'set-up' que sea bueno para toda la carrera no va a ser fácil. Puedes encontrar un 'set-up' que te ayude en las 'chicanes', y otro que lo haga en curvas en ángulo recto, pero que te ayude en toda la vuelta...", agregó.

Antonelli recordó su triunfo en Monza el pasado fin de semana, el primer italiano que lo lograba en 60 años. "Fue increíble ver a tantos aficionados de Ferrari llorando y cantando mi nombre en el podio", confesó. "Y por supuesto también en la carrera, creo que lo que hizo la diferencia fue los aficionados, porque en las últimas 10 ó 15 vueltas, podía ver a todos arriba. Fue un momento increíble, lo recordaré para siempre", agregó.

"Sobre el campeonato, creo que todavía quedan 10 carreras, todavía queda un largo camino. No quiero pensar en eso, quiero evitarlo. Creo que Monza fue la prueba de que no estaba pensando en el Mundial, solo intentó ganar y dar lo mejor de mí. Esa es la mentalidad", concluyó el líder de la clasificación con 66 puntos de ventaja sobre el segundo, George Russell.