El Aston Martin de Fernando Alonso se detuvo este jueves por "un problema con la batería"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de motores Honda avanzó este viernes en el segundo día de test el AMR26 pilotado por Fernando Alonso (Aston Martin) sufrió un "problema relacionado con la batería", después de 26 vueltas en una simulación de carrera, por lo que este viernes llevarán a cabo un plan "muy limitado y consista solo en tandas cortas".

"Nuestra última tanda con Fernando Alonso ayer puso de manifiesto un problema relacionado con la batería que afectó a nuestra sesión de pruebas con el equipo Aston Martin Aramco Formula One Team", informó el fabricante de unidades de potencia.

La marca nipona, desde que el AMR26 se detuvo en mitad de un simulacro de carrera este jueves, ha realizado "simulaciones en el banco de pruebas de HRC Sakura". "Debido a esto y a la escasez de piezas para la unidad de potencia, hemos adaptado el plan de rodaje de este viernes para que sea muy limitado y consista solo en tandas cortas", informó el comunicado.