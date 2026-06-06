Carlos Sainz: "Este año hay veces que en la Q2 cuesta sacar un extra de rendimiento al coche"

Carlos Sainz, en plena carrera. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha admitido que "este año hay veces que en la Q2 cuesta sacar un extra de rendimiento al coche", tras lograr este sábado el duodécimo puesto para la parrilla dominical del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, sexta prueba del Campeonato del Mundo.

"Este año hay veces que en la Q2 o en la Q3 me cuesta sacar un extra de rendimiento al coche porque, a la que voy a empujarlo, siempre bloqueo un poco de adelante y se me va un poco la vuelta. No puedo empujar las frenadas, que es algo que a mí como piloto siempre me ha gustado hacer", declaró Sainz a los medios de comunicación en la zona mixta del circuito urbano del Principado monesgaco.

"Culpa mía porque he hecho un error. Había dos o tres frenadas que tendría que haber tenido más disciplina, no empujarlas, sabiendo que el coche tiende a bloquear delante y... nada, que me he ido un pelín largo y que me ha costado un par de décimas", calculó el piloto de Williams.

Además, dijo que había ocurrido "un poco de todo" durante las tandas de clasificación. "Por un lado contento de haber pasado a la Q2 porque, con la bandera roja de Bortoleto, lo normal hubiese sido no pasar porque justo me ha pillado en la vuelta del neumático nuevo", apostilló Sainz.

"Luego he tenido que jugármela con un neumático usado, frío, hacer una vuelta un poco a lo loco a ver si pasaba a Q2, y la verdad que ha sido una de las mejores vueltas de mi vida para hacerla con el neumático frío, tirándome un poco a saco. Luego desgraciadamente en la Q2 no he hecho un buen trabajo, iba muy rápido pero no he tenido buena vuelta. He bloqueado en un par de sitios, me he ido un poco largo y he perdido un par de décimas que me han costado la Q3, así que disgustado", insistió.

"Venía con la rueda fría porque al tener que parar en el 'box' sabía que las ruedas durante la bandera roja se iban a enfriar. Por lo tanto, sabía que en el primer sector iba a perder tiempo con el neumático frío y luego sabía que en el segundo y tercer sector tenía que aprovechar a jugármela a todo lo que daba para pasar a Q2. Y nada, así ha sido, me ha salido bien. Eso sí, he tomado unos riesgos que creo que nunca en Mónaco... Bueno, en las Q3 con la época de Ferrari jugándote la 'pole', pero pocas Q1 he hecho así", reconoció el piloto madrileño.

"Esas posibilidades de puntos hemos perdido un poco porque, saliendo el 12, aquí normalmente acabaríamos el 12 o el 11 como mucho. Dudo que puntuemos mañana; pero si hay un año que pueden pasar cosas, es éste", zanjó Sainz.