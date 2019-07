Carlos Sainz: "Espero acabar la primera mitad de la temporada a un nivel alto"

Publicado 30/07/2019 17:37:58 CET

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) acude optimista al Gran Premio de Hungría de este fin de semana tras el "buen resultado" logrado el domingo en Alemania y con el deseo de mantener su buena línea actual para "acabar la primera mitad de la temporada a un nivel alto".

"Tengo muchas ganas de llegar a Hungría y volver a subir al coche, especialmente después de un buen resultado en Alemania", indicó Sainz, quinto en Hockenheim el pasado domingo, en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

El madrileño sabe que debe prepararse para "el interesante desafío" que supone el trazado de Hungaroring, uno de los más lentos del año. "Es una pista muy técnica y que requiere precisión y compromiso en todo momento", apuntó.

"Me he preparado bien para la carrera y mi objetivo es continuar sumando tantos puntos como sea posible para el equipo. He estado en los puntos en las tres últimas carreras en Hungaroring, así que espero mantener las estadísticas de mi lado. Este es nuestro empujón final antes de un bien merecido descanso veraniego para todo el equipo y espero acabar la primera parte de la temporada a un nivel alto", sentenció.