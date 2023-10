Carlos Sainz: "Espero volver al podio, me encanta Austin"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) confía en "olvidar" Catar con la llegada este fin de semana al circuito de Austin en el Gran Premio de Estados Unidos, un trazado que le encanta y donde espera "volver al podio".

El madrileño participó en la rueda de prensa oficial previa al inicio de la acción en suelo americano, después de no poder competir el domingo en Catar por una fuga de combustible. "Hemos cambiado algunas piezas para evitar que el problema vuelva a ocurrir, pero también estamos estudiando soluciones a largo plazo porque ya hemos tenido dificultades de este tipo en el pasado. Estoy listo para volver a la pista y espero poder volver al podio", confesó.

Sainz recordó su "frustración" por no poder correr el pasado domingo, lo cual multiplica sus ganas en Austin. "Ahora pienso en Austin, que es una pista que me encanta, donde es realmente agradable conducir. También me gusta el ambiente con la gran cantidad de aficionados que vienen al circuito. Esperamos olvidarnos pronto de Catar", afirmó, con el mal recuerdo de Lusail.

Por otro lado, Sainz reconoció el mérito de McLaren en las últimas carreras y confió en poder estar delante de ellos, al igual que de Mercedes, este fin de semana con de nuevo carrera al sprint. "Si no tenemos problemas, podremos mantenerlos detrás, aunque en este momento los McLaren son muy rápidos y parecen ser los únicos capaces de seguir el ritmo de los Red Bull", afirmó.