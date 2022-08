Carlos Sainz: "Estoy muy contento por la pole, pero no me gusta esa diferencia con Verstappen"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) se mostró "muy contento" por haber conseguido la 'pole position' en el Gran Premio de Bélgica, que se disputa este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps, pero lamentó la "diferencia con Verstappen".

Sainz saldrá primero pero fue segundo en la sesión de calificación. Sin embargo, la sanción del neerlandés le permite gozar de tal privilegio este domingo. "Ha estado bien, estoy contento de empezar en la pole, pero no me gusta esa diferencia con Max (Verstappen) y Red Bull", dijo al finalizar a seis décimas del actual líder del Mundial.

"Tenemos que ver por qué vamos por detrás, empezar desde el primero es un buen lugar, está claro", reconoció el madrileño, cuya primera tanda "ha sido limpia". "Sin embargo, la segunda ha sido desastrosa y eso que la primera vuelta de calentamiento fue buena. Nuestro ritmo de carrera ha sido mejor que el de la calificación", admitió.

"No hemos tenido grandes problemas de equilibrio, se ha notado un ritmo más bajo con los Red Bull, hemos estado luchando por la pole todo el año y por eso me sorprende. A pesar de todo hemos ejecutado una buena 'cuali' como equipo", analizó Sainz en rueda de prensa.

"Con el rebufo de Charles Leclerc no he frenado como debía, pero no había más de una décima ahí, y Max (Verstappen) ha estado en ocho décimas todo el fin de semana. Creo que en carrera podemos ser más competitivos. Con el ritmo que tiene Max, cuando haya un coche de seguridad y le permita acercarse, puede remontar, no descartaría que llegara arriba. Creo que Max puede ganar mañana", avisó.

"Batir a un Red Bull en 'cuali' no era fácil, así que: objetivo cumplido. Me deja muy sorprendido la diferencia con Verstappen, nos meten más de medio segundo por vuelta, nos deja con sabor agridulce y miramos la carrera con un poco de respeto, son más rápidos que nosotros", finalizó.