Carlos Sainz: "Sé en lo que me he equivocado, se podía haber evitado"

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) reconoció su parte de culpa en el accidente con Kimi Antonelli (Mercedes) que le costó el abandono en el Gran Premio de Estados Unidos este domingo, un choque que "se podía haber evitado", al tiempo que lamentó no poder pelear por un 'Top 6' que veía factible en Austin.

"La verdad que es una pena porque venía muy rápido desde el principio de carrera, creo que iba más rápido que los dos Mercedes de adelante. Había hecho un adelantamiento muy parecido a Bearman al principio de carrera, entonces lo he vuelto a intentar con Kimi", dijo en declaraciones a Dazn después de la carrera.

El madrileño se quedó fuera de combate en la séptima vuelta, al intentar pasar al Mercedes. "Kimi me ha sorprendido, no sé si creo que no me ha visto, ya empezó a cerrar la puerta poco a poco y cuando ya he visto que la cerraba o que no me había visto es cuando he bloqueado el neumático de adelante y nos hemos tocado", afirmó.

"Un incidente que parece feo desde fuera, pero desde dentro, sinceramente, ha sido un incidente que en cualquier momento podía pasar. Sé que desde fuera parece culpa mía. Acepto el hecho de que yo haya bloqueado el neumático y que al final, obviamente, haya causado el incidente. Creo que se puede atribuir o culpar a los dos, pero ya veremos", añadió sobre una posible sanción.

Por otro lado, Sainz valoró las opciones que desaprovechó en Austin. "Hoy podíamos haber acabado entre los seis primeros, me da rabia pero así son las carreras. Sé en lo que me he equivocado y lo que tenía que haber hecho mejor", terminó.