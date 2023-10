Carlos Sainz: "No entiendo de dónde viene nuestra mejora"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) admitió "no" haber entendido "de dónde viene la mejora" experimentada este sábado en su coche, a raíz de su segundo puesto en la clasificación del Gran Premio de México, vigésima cita puntuable para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, y donde la 'pole position' fue para su compañero de escudería, el monegasco Charles Leclerc.

"Ha sido una sesión muy rara, muy extraña. No he hecho una buena vuelta en todo el fin de semana... y la primera que he hecho bien ha sido en la primera tanda de la Q3. Yo estaba primero en ese momento y luego Charles me ha batido por media décima", comentó Sainz desde el 'paddock' del Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México.

"No entiendo de dónde viene la mejora ni cómo hemos sido medio segundo más lentos en la segunda tanda [en Q3]. Ha sido difícil con los neumáticos, pero hemos conseguido hacer una buena vuelta cuando contaba y eso nos pone en buena posición de cara a mañana", auguró el piloto madrileño.

Pese a los buenos puestos de Ferrari, Sainz se sinceró. "No tenemos tanta velocidad con la alta carga de combustible como con la baja, obviamente nos beneficiamos de ese pico del neumático blando. A ver qué podemos hacer mañana para mantener los neumáticos vivos y mantener al Red Bull por detrás porque con dos coches por delante es una ventaja, así que lo haremos lo mejor posible", indicó al respecto.

Más tarde, en rueda de prensa, el madrileño amplió su argumento. "Ha sido un fin de semana complicado. Era difícil para mí con el neumático blando. Hasta la primera tanda de la Q3 no había hecho una sola vuelta buena en todo el fin de semana. Y aunque tuve un latigazo en la curva 8-9, donde casi pierdo el coche, ha sido una vuelta bastante buena", dijo.

"Pero cuando he visto 1:17.2 en el volante, he pensado: '¿De dónde viene esto?'. Eso demuestra que hay algo que tenemos aún que comprender y que tenemos que analizar. Porque nuestro coche con neumático blando, con alto agarre en la Q3 y poco combustible, es como si reviviera. Y cuando tenemos neumáticos más desgastados como en la Q2, es un coche más complicado. A veces nos sorprende positivamente y otras no tanto. Así que tendremos que trabajar en ello", insistió.

Además, comparó el GP de este 2023 con el de la temporada pasada. "Creo que el año pasado fuimos a una sola parada con un C4 y un C3, y mañana tenemos los mismos neumáticos disponibles. Así que no cambia mucho la perspectiva, aunque sí siento que este año los neumáticos son más complicados de gestionar", lamentó durante la conferencia de prensa.

"Ya vimos cómo en los libres 2 y 3 había más 'graining', así que la carrera va a ser más complicada de lo que fue el año pasado. Dependerá de la gestión de la temperatura de los neumáticos y la temperatura del motor también, y ver cómo podemos ser más consistentes sin cometer errores", precisó Sainz.

Tras ser cuestionado por sus opciones de llegar al podio o incluso de ganar, Sainz fue honesto. "No lo sé, es imposible de predecir en México. Si hacemos vueltas como las de hoy, podemos apuntar al podio o a la victoria. Pero hacer eso durante 71 vueltas con nuestro coche es un poco más complicado, al igual que con nuestra gestión de neumáticos", apuntó.

"Ahí Red Bull marca la diferencia, pero junto a Charles Leclerc intentaremos hacer todo lo posible para mantenerlo detrás e intentar luchar por esa victoria", agregó Sainz, que luego completó su discurso ante los micrófonos de DAZN.

"Ha sido una vuelta bastante buena, mejorando mucho lo que veníamos haciendo todo el fin de semana. Pero la verdad que mi segunda vuelta de la Q3 ha sido todavía mejor, pero no sabemos exactamente por qué. A veces vamos rápido, a veces lento... Es una situación un poco rara la que hay este fin de semana con los neumáticos, con los 'out laps', que no acabamos de entender del todo", incidió.

"La pista mejoró sobre todo para nosotros. Para Max [Verstappen] mejoró dos décimas, para nosotros mejoró ocho décimas y un segundo; lo cual te explica que nuestro coche tiene algo que no acabamos de entender", prosiguió en la entrevista con DAZN después de la Q3.

"De repente conseguimos ponerlo en una ventana de trabajo muy buena y nos sorprende positivamente, y otras veces nos sorprende negativamente. Así que hay que seguir mejorando, seguir entendiéndolo porque pasan cosas como las de hoy, que a veces son difíciles de entender", concluyó Sainz.