Carlos Sainz: "No podía tirar, ha sido una carrera bastante aburrida"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) confesó que vivió "una carrera bastante aburrida" después de terminar cuarto en el Gran Premio de México aunque sin opciones de "tirar", salvando al menos "dos salidas muy caóticas" para sumar "buenos puntos".

"Dos salidas muy caóticas, hemos conseguido salvarlas. Luego ha sido una carrera bastante aburrida por mi parte, no podía tirar por temperaturas, pero tercero y cuarto es lo máximo que podía hacer Ferrari y lo hemos hecho. Buenos puntos para el Campeonato y a por Brasil", afirmó en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

Sainz se mostró más contento con el segundo tramo de la carrera, después de la bandera roja por el accidente de Kevin Magnussen, porque en el inicio sufrió con el neumático delantero sin poder explicárselo. "Para mí ha sido mejor la segunda parte de la carrera que la primera, en cuanto a ritmo", apuntó.

"La primera tenía un neumático medio muy extraño, he sufrido mucho con el neumático delantero, ha sido raro. Luego con el duro me he encontrado mejor en cuanto lo he puesto y ya iba con buen ritmo", terminó.