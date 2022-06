Carlos Sainz: "Red Bull será difícil de batir, pero jugaremos con la estrategia"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) destacó que Red Bull será "difícil" de batir en la carrera de este domingo en Azerbaiyán, un circuito donde "no importa tanto" la salida, por lo que podrá jugar con la estrategia para adelantar posiciones al empezar desde la cuarta posición.

"Estamos en la pelea, Red Bull será difícil de batir por el ritmo que suelen tener en carrera, pero saliendo cuartos y primeros podemos jugar con la estrategia. Si hay un circuito donde la posición de salida no importa tanto es aquí, en Bakú.

El piloto de Ferrari saldrá cuarto tras un error en su última vuelta lanzada. "Una pena no haber podido mejorar la vuelta. He hecho un paso adelante respecto al último entrenamiento libre y he estado en la lucha por la pole, buscando el límite y la última décima del coche. Pero me equivoqué en la curva 2, he sido demasiado agresivo con el acelerador", admitió.

Sobre los problemas de rebote, Sainz reconoció la dificultad que suponen. "Ayer tuve un fondo que me daba mucho rebote y me machacó un poco la espalda, pero hoy lo hemos podido mejorar, iba más calmado. Espero que de cara al futuro estos coches dejen de hacer estas cosas porque nos esperan años duros por delante", sentenció.