Carlos Sainz: "Salir de la primera curva primero te da mucho"

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) se mostró muy satisfecho por su gran Q3 para hacer la pole del Gran Premio de México, la primera de la temporada, pensando ya en una carrera este domingo donde "te da mucho salir de la primera curva primero".

"Hemos maximizado el día y hemos hecho lo mejor que se podía hacer, con esas dos vueltas de Q3 que han sido perfectas. La segunda vuelta es gracias a la primera. Aquí en México es difícil hacer toda una vuelta bien. Me ponen en una buena posición mañana. El objetivo es ganar la carrera, es lo mejor para mí y el equipo", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

Sainz apuntó además a la lucha por el Mundial que tendrán por detrás Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). "Tengo dos pilotos detrás que se están jugando el campeonato y habrá bastante acción, hay que disfrutarlo. A tope, me tengo que concentrar en hacer una buena salida, si salgo bien tengo menos que perder. Hay mucho rebufo, te pueden pasar, me tengo que concentrar y confiar en mi instinto y en esa frenada. Intento no dejarme nada ahí fuera", afirmó.

El madrileño, satisfecho de mejorar en los sábados, confesó que, aunque no es imposible adelantar, sería muy importante conservar la primera posición en la primera curva. "En México cuesta mucho adelantar, es difícil seguir al coche de delante, el coche se calienta mucho, salir de la primera curva primero te da mucho", sentenció.