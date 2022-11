Carlos Sainz: "Si empiezo el año a este nivel podré estar en la lucha"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) celebró el "progreso" de la 'Scuderia' y el nivel alcanzado en el tramo final de la temporada, después de ser tercero este domingo en el Gran Premio de Brasil, penúltima cita del Mundial, pensando en un 2023 que promete.

"Este fin de semana ha sido el más completo en cuanto a ritmo de carrera y de calificación y todo. Estoy yendo rápido ya, estoy a un nivel confiado de cara al año que viene. Si consigo empezar el año que viene a este nivel, podré estar en la lucha desde el principio y obviamente estoy orgulloso de todo el progreso que hemos hecho durante la temporada", dijo en declaraciones de Dazn.

El madrileño terminó en el podio una auténtica aventura en Sao Paulo, donde tuvo que entrar en boxes antes de tiempo por un problema en los frenos y, tras dos coches de seguridad, logró estar en la pelea para hacer su decimosexto podio.

"Nuestra carrera no ha sido la ideal después del problema en el disco de freno y tener que parar tan pronto. Nos hemos tenido que ir a tres paradas que hoy no era lo más rápido y a partir de ahí ir a tope. Ir recuperando y pasando coches, dándolo todo para al final llegar terceros, creo que ha sido una carrera sólida", afirmó.

Además, Sainz explicó que no le llegó por radio la petición de su compañero Charles Leclerc para ganar una posición y sumar más puntos en la lucha con Sergio Pérez (Red Bull) por ser segundo del Mundial. "A mí no me ha llegado nada por radio, de hecho me acabo de enterar cuando me lo han dicho", aseguró. Finalmente, Ferrari decidió no dar esa tercera posición al monegasco.

"Yo creo que Mercedes hoy ha sido un poco superior, pero no tanto como esperábamos. Ha habido un par de momentos en la carrera en que he podido igualarles, incluso a veces ir un poquito más rápido", terminó, después del doblete de Mercedes.