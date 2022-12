Carlos Sainz: "Siendo constante se puede soñar con el Mundial"

"Sé cómo ganar carreras pero con seis o siete abandonos se van los puntos y te despegas"

Sobre la llegada de Fred Vasseur como nuevo jefe de equipo: "Hay que darle tiempo porque Ferrari es un gigante, sé que lo va a hacer bien"

LA CORUÑA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) aseguró que sabe aprender rápido de las cosas y que del Mundial 2022 y sus altibajos sacará cosas positivas para mejorar y, en su opinión, poder "soñar" con ganar el Mundial 2023 si logra ser tan constante como ya lo fue en temporadas pasadas.

"El propósito para luchar por el Mundial es ser regular, no sólo ganar carreras. Sé cómo se ganan carreras e intentaré hacerlo más, pero sobre todo hay que ser regular. Con seis o siete abandonos se van los puntos que te despegan del Mundial, aunque Verstappen y Red Bull fueron superiores en toda la temporada. Pero siendo el Carlos constante de otras temporadas, se puede soñar", aseguró a los medios.

Sainz ve, a la vez, "cerca y lejos" el poder ganar ya ese título soñado. "Ganar lo veo cerca y a la vez lejos. Cerca porque estoy en uno de los mejores equipos y lejos porque hay cada vez más nivel en los pilotos de la parrilla. La intención y las ganas de mejorar como piloto las voy a poner, y las ganas de mejorar como equipo van a estar ahí. Es saber aprovechar las cosas", reconoció durante su visita, en La Coruña, a MEGA (Museo Estrella Galicia).

"En 2022 he tenido un coche competitivo para ganar poles y carreras y me ha enseñado cómo se compite ahí delante. Aprendo rápido, sé sacar las cosas positivas y negativas. Seguro que el año que viene lo podré aprovechar y ser mejor piloto", auguró en este sentido.

Sainz valoró en positivo la pasada temporada, pero con matices que pueden ayudarle a mejorar. "De esta temporada hay muchas cosas buenas y que recordaré, como mi primera victoria y 'pole'. Pero también tuve dos abandonos seguidos cuando mejor estaba el coche. O el final de temporada, que iba rápido pero el coche no estaba para ganar. Hubo picos altos y picos bajos. El objetivo es tener una temporada más lineal, si tantos picos bajos ni abandonos, y ver a dónde me lleva", manifestó.

Para ir hacia adelante, Ferrari confía en un nuevo jefe de equipo; Fred Vasseur. "Es un cambio que esperemos que sea para bien. Siempre que llega una persona nueva hay una extra motivación para hacerlo bien, el equipo intentará dar un paso adelante. Hay que darle tiempo a Fred porque Ferrari es un gigante, tiene que tener tiempo para aprender. Ferrari es muy grande y se necesita tiempo", recalcó.

"Pero me han hablado muy bien de él, en su época en Renault me quiso fichar y tuvimos conversaciones. Ayer le llamé y tuve un primer contacto, sé que lo va a hacer bien", aseguró el piloto madrileño, que celebró que el Mundial llegue hasta 23 o 24 carreras. "Es el deporte del que estoy enamorado desde pequeño, y competir para Ferrari con 'tiffosi' en todos lados, es imposible que no te guste y lo disfruto como el primer día", se sinceró.

Sainz acudió junto al piloto de MotoGP Marc Márquez --ocho veces campeón del mundo-- a MEGA, el Museo de su patrocinador común Estrella Galicia en La Coruña (Galicia), donde compartieron sus impresiones con la prensa antes de una visita y jornada especial junto al CEO de la compañía, Ignacio Rivera, y su familia.

"Me considero muy afortunado de haber contado desde 2013 con el apoyo de Estrella Galicia. Confiaron en mí cuando no era nadie y no se sabía si llegaría a la F1. Ahora cumplimos juntos el sueño de pilotar en Ferrari. Es algo único que va más allá de venir a un mero patrocinio. Venir aquí me apetecía, y no es algo que pase con todos los patrocinadores", comentó sobre su patrocinio --que va más allá de ello-- con Estrella Galicia 0,0.

Por su parte, el CEO de la compañía cervecera, Ignacio Rivera, aseguró que sigue soñando con ver a Carlos Sainz campeón. "Creo que Carlos ha madurado muchísimo y está en uno de los mejores equipos. Estoy seguro de que si no es en 2023, será en 2024 que Carlos estará ahí y luego es la suerte de lo que ocurra. Estoy seguro de que vamos a cumplir el sueño de ganar el Mundial de F1 y pondré toda la cerveza del mundo", prometió.

"MEGA es nuestra esencia, nuestro espíritu. Queremos ser la cerveza más querida, no la más vendida. Y aquí en el museo entiendes por qué nos gusta hacer las cosas diferentes. Aquí se vive nuestra esencia y es nuestra Catedral, nuestro punto de peregrinaje", comentó sobre el proyecto estrella de la compañía, un museo donde, en parte, hay un espacio dedicado al motor, a Carlos Sainz y a Marc Márquez.