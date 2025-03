Carlos Sainz: "Es una situación que no se debería producir"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que la situación que le ha llevado a abandonar el Gran Premio de Australia en la primera vuelta "no se debería producir", y ha achacado el problema a "un cambio de marcha", además de afirmar que son "cosas inexplicables".

"Han sido condiciones difíciles, pero es una situación que no se debería producir. Por lo menos he podido ver exactamente lo que ha pasado en los datos. En el equipo hemos visto lo que ha pasado con un cambio de marcha, que por alguna razón no ha sido como tendría que haber sido y me ha producido ese momento. Raro", señaló en declaraciones a DAZN.

El madrileño, en su primera carrera a los mandos de Williams, perdió el control de su FW47 de manera incomprensible en la última curva de la primera vuelta detrás del coche de seguridad, víctima de un asfalto encharcado; el monoplaza se fue contra el muro y quedó visiblemente dañado en la parte frontal, lo que le impidió continuar.

"Son cosas que pasan en los deportes de motor, cosas que a veces son un poco inexplicables, pero que a partir de ahora ya nos podremos centrar en China y en estar seguros de que empezamos la temporada de mejor manera", finalizó.