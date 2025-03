Carlos Sainz: "Solo podemos mejorar e ir hacia delante desde aquí"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que partirá décimo este domingo en la carrera del Gran Premio de Australia, ha asegurado que a pesar de haber hecho "una muy mala vuelta" en la Q3 a partir de ahora solo pueden "mejorar e ir hacia delante".

"Desde aquí solo podemos mejorar, ir hacia delante. Como veis, a todos los que cambiamos de equipo, la primera 'qualy' siempre nos cuesta", señaló en declaraciones a DAZN. "Podemos seguir soñando con escalar puestos. A medida que pasa el fin de semana me encuentro más cómodo y espero que mañana ir un poquito más rápido", continuó.

Por otra parte, el madrileño lamentó un error en su última vuelta de clasificación. "He hecho una muy mala vuelta en Q3, tampoco me preocupa mucho. Es verdad que es difícil entender lo que está pasando cuando llevas tan pocos kilómetros con el coche. Lo bueno es que el coche está ahí y ahora hay que seguir trabajando en los pequeños detalles que me harán ir cada vez más rápido", manifestó.

Además, se mostró "muy contento" por el "fantástico trabajo" de su compañero de equipo, el tailandés Alex Albon, que arrancará sexto. "Por mi parte, objetivo un poco cumplido, que era pasar a la Q3 en mi primera 'qualy' con el equipo. No consigo bajar mi tiempo de la Q2. Andaba todavía un poco perdido con el coche, con muchos cambios, no sabía cómo encontrar el balance correcto con el neumático 'soft'", reconoció.

"Eso no me ha permitido bajar en Q3 todo lo que tendría que haber bajado, pero en general yo creo que ha sido una 'qualy' positiva", antes de valorar la posible aparición de la lluvia durante la carrera del domingo. "Si llueve, todo cambiará", aventuró.