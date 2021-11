Carlos Sainz: "Son dos semanas más rápido que Leclerc y por la salida termina delante mío"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) reconoció no estar contento después de su sexto puesto este domingo en el Gran Premio de Brasil, por detrás de su compañero Charles Leclerc, por culpa de algún fallo en la salida, donde estuvo "toda la carrera".

"Ha estado toda la carrera ahí. No tanto el contacto con Norris que ha sido la consecuencia de una mala salida. Tengo que revisar, el procedimiento lo he hecho bien pero por alguna razón ha pasado algo con el embrague", afirmó en declaraciones a DAZN.

El madrileño cedió posiciones en la salida cuando partía tercero y después no pudo marcar diferencias ante Leclerc como para pasarle o convencer a su equipo de que su velocidad era mayor. "Iba a salir a por un Top 5 y he quedado sexto así que no estoy contento", dijo.

"He ido rápido todo el fin de semana, ya son dos semanas que voy más rápido que Charles y por la salida termina delante mío. Es lo que hay, ha sido un buen día para el equipo, hemos logrado buenos puntos y nos vamos a Catar con un buen margen", terminó.