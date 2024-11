'Checo' Pérez condena los comentarios homófobos de su padre contra Ralf Schumacher: "Cometió un error"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto de Fórmula 1 mexicano Sergio Pérez (Red Bull) condenó este jueves los comentarios homófobos de su padre, Antonio Pérez, sobre el ex piloto y comentarista en televisión alemán Ralf Schumacher, defendiendo que no comparte "ninguna de sus opiniones" y que "cometió un error".

"No estoy de acuerdo con ninguno de sus comentarios. Creo que cometió un error en ese sentido. No comparto ninguna de sus opiniones, pero al mismo tiempo no controlo lo que mi padre tiene que decir, sólo puedo controlar lo que yo digo", expresó 'Checo' en declaraciones a Sky Sports antes del Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana.

El alemán Ralf Schumacher, hermano menor de Michael Schumacher, anunció públicamente su sexualidad en julio y presentó a su pareja, el empresario francés Etienne Bousquet-Cassagne, a través de una publicación Instagram. Y, a raíz de las críticas del expiloto contra el mexicano, su padre Antonio Pérez arremetió contra el ahora comentarista.

"Hay un piloto que fue de Fórmula 1 convertido en periodista. Primero declaró que Checo ya estaba fuera de Red Bull. A la semana siguiente, (Schumacher) salió del armario", dijo. Además, especuló sobre los sentimientos de Schumacher. "No sé si estaba enamorado de 'Checo'. ¿Lo entiendes? Hay muchas cosas raras", agregó.

Schumacher respondió a los comentarios en Instagram, lamentando el estilo del padre de 'Checo'. "Yo también apoyaría a mi hijo al 100% y trataría de ayudar. Eso es lo que uno hace como padre. En cuanto al estilo, yo sería diferente, pero conocemos al señor Pérez con todas sus emociones. Por eso no estoy enfadado con él. Sin embargo, creo que los resultados en la pista serían el mejor argumento", escribió.