Ecclestone ve a Hamilton "cansado" y cree que "debería dejar" la F-1

BERLÍN 5 Ago. (dpa/EP) -

Bernie Ecclestone, exmáximo mandatario de la Fórmula 1, cree que el piloto británico Lewis Hamilton está "cansado" y que debería considerar su retirada tras los malos resultados que está cosechando en este primer tramo de Mundial con Ferrari y hacer "un reinicio total para hacer algo completamente diferente".

Hamilton, de 40 años y siete veces campeón del mundo, ha tenido un comienzo difícil en la 'Scuderia', equipo al que llegó después de pasar 12 años en Mercedes, donde ganó seis de sus siete títulos mundiales. Aparte de una victoria en China, se ha visto superado en gran medida por su compañero Charles Leclerc y tras la calificación del pasado sábado en Hungría aseguró que era un "inútil" y sugirió que el 'Cavallino Rampante' debería sustituirle.

Ecclestone, de 94 años, que dirigió el 'gran circo' durante unos 40 años hasta 2017, dijo al diario británico 'Daily Mail' que Hamilton debería poner fin a esta frustrante etapa y dar por terminada su carrera deportiva.

"Este chico no es un tramposo, pero se estaría engañando a sí mismo si continúa, debería dejarlo ya. Si yo me estuviera ocupando de él, negociaría con Ferrari inmediatamente y diría: 'Si tenéis a alguien para sustituir a Lewis, él se apartará'", apuntó el británico.

Ecclestone considera que el de Stevenage, que tiene contrato con Ferrari por tres temporadas, "está cansado". "Lleva haciendo lo que hace desde siempre. Necesita un descanso para siempre, un reinicio total para hacer algo completamente diferente", subrayó.

"Puede que no lo piense, pero pronto se acostumbrará a hacer otras cosas lejos del automovilismo cuando se retire. Creo que debería haberlo hecho hace tiempo", añadió el expatrón de la F-1, que dejó claro que no le gustaría que "le pasara nada malo a Lewis". "No está luchando por un campeonato del mundo y está en una etapa de su vida en la que no valdría la pena que pasara dos años en cama con la espalda rota o cualquier otra cosa desagradable. Ya no necesita arriesgarse, ha ganado siete títulos mundiales y eso es suficiente", aseveró.